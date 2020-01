“The Nanny” regresa con un musical en Broadway

La emblemática serie de los 90 The Nanny regresará este año con un musical en Broadway en el que la protagonista y creadora, Fran Drescher, forma parte del equipo de producción del proyecto, del que todavía no se conoce el reparto.



La producción estuvo al aire durante seis temporadas entre 1993 y 1999 y contaba la vida de Fran Fine, una joven judía del barrio de Queens, Nueva York, que al ser despedida de la tienda donde trabajaba encuentra un empleo como niñera en casa de un millonario productor de Broadway que vive solo con sus tres hijos.



Aunque el proyecto aún se encuentra en fase inicial y no hay fecha de estreno, será dirigido por Marc Bruni, que ya se hizo cargo del musical sobre la vida de la artista Carole King, y estará producido por Brian y Scott Zeilinger, que han trabajado en series como Mean Girls.



La música correrá a cargo de Rachel Bloom, creadora y protagonista de otra aclamada serie, más actual, como Crazy Ex-Girlfriend. “Estamos muy emocionados de trabajar en el musical de Broadway y de que Rachel Bloom escriba la letra y la música”, dijo Drescher a la web Deadline.



Además, Drescher descartó protagonizar la nueva obra aunque dijo que “le encantaría” hacerlo pero que en ese caso habría que cambiarle el título a la obra para que en vez de La Niñera fuese La abuela, ironizó.



“Nadie ha sido seleccionado aún para el papel, pero confiamos en encontrar a una fabulosa actriz que sea divertida, encantadora y con una buena voz”, apuntó Drescher.



Por su parte, Bloom señaló que la serie fue una parte “fundamental” de su infancia porque fue la primera vez que vio a una mujer abiertamente judía protagonizando una serie de televisión.



“La historia de Fran Fine es una historia universal que ha llegado al corazón a gente de todas las razas, religiones y orientaciones. Estoy muy orgullosa de poder usar los personajes de The Nanny para contar una nueva historia sobre el camino que emprende una mujer para sentirse orgullosa de quién es”, expresó la encargada de la música.



A lo largo de su vida televisiva en los 90, The Nanny contó con 12 nominaciones a los Emmy’s, se emitió en alrededor de 100 países y se tradujo a no menos de 30 idiomas.

*EFE