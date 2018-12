“The Kindness of Strangers”, de Lone Scherfig, abrirá la Berlinale 2019

El filme The Kindness of Strangers (La amabilidad de los extraños), dirigido por la danesa Lone Scherfig, será el encargado de abrir la próxima edición de la Berlinale, que comenzará el 7 de febrero en la capital alemana, anunciaron hoy sus organizadores.

La cinta de Scherfing, quien ganó en 2001 un Oso de Plata berlinés por Italian for Beginners, es una coproducción danesa-canadiense con participación también sueca, francesa y alemana rodada en Toronto, Copenhague y Nueva York.

Se trata de un drama contemporáneo en el que un grupo diverso de personajes intentan “a su modo sobrevivir en el invierno de Nueva York y encuentran la risa, el amor y la bondad”, según la descripción de la Berlinale, que precisó que la película formará parte de la competición del evento.

“Qué gusto que Lone Schering esté de regreso y que su trabajo más reciente abra la Berlinale de 2019. Su sentimiento por los personajes, sus emociones fuertes y su humor sutil prometen un comienzo maravilloso para el festival”, declaró su director, Dieter Kosslick, en un comunicado.

Por su parte, Scherfig comentó estar agradecida por la decisión de que el festival comience con su película y dijo que será “una gran alegría” verla por primera vez con el público de la Berlinale.

Larga relación

La directora y guionista danesa tiene una larga relación con el festival berlinés, donde ha sido invitada en varias ocasiones: en 1990 presentó Kaj’s fødselsdag en la sección Panorama, y en 1998 On Our Own, que se exhibió en la sección Kinderfilmfest (ahora conocida como Generation).

El comienzo de su carrera internacional fue el filme del movimiento Dogma Italian for Beginners, con el que ganó el Premio del Jurado Oso de Plata en 2001 y dos años más tarde presentó en competición Wilbur Wants to Kill Himself.

Con An Education volvió a la Berlinale en 2009 en una proyección especial y por este filme recibió tres nominaciones en los Óscar.

Scherfig escribió el guion de A Serious Game, dirigida por Pernilla August, que abrió la Gala Especial de la Berlinale en 2016.

Protagonizan el filme de Scherfig la estadounidense Zoe Kazan (conocida por The big sick u Olive Kitteridge) y el francés Tahar Rahim (quien por A Prophet ganó el César al mejor actor en 2010), y los principales papeles los interpretan Andrea Riseborough, Caleb Landry Jones, Jay Baruchel y Bill Nighy.

La Berlinale de 2019 comenzará en la capital alemana el 7 de febrero y concluirá el 17 del mismo mes.

*EFE