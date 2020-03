The Killers regresa con “Caution”

Hace unos días la cuenta oficial de Twitter de The Killers coqueteaba con sus no menos de 4 mil 900 seguidores con un video de la banda tocando un adelanto de Caution. El estreno mundial llegó puntual hoy y con un sonido enérgico que combina sintetizadores con la voz de Brandon Flowers.

Caution es el primer sencillo de Imploding the Mirage, el sexto álbum de estudio de la banda de Las Vegas. Junto con este tema también anunciaron que será el 29 de mayo de este año cuando lanzarán oficialmente este disco.

El tema conjuga la potencia en la voz de Flowers con la vibrante batería de Rooney Vannucci con sintetizadores y riffs electrónicos y acústicos de Lindsey Buckingham.

Estos elementos sueltan el coro con fuerza al cantar “I’m throwing caution, what’s it gonna be? Tonight the winds of change are blowing wild and free. If I don’t get out, out of this town. I just might be the one who finally burns it down.”

The Killers tiene programado un tour por Europa en los próximos meses, pero también se mantienen “atentos a las recientes medidas de precaución alrededor del mundo” sobre el coronavirus. También hacen un llamado a “Cuidarse entre todos, cantar el coro de Mr. Brightside mientras se laven sus manos”.

A Caution la acompaña la pieza del pintor Thomas Blackshear, Gloden Breeze. En esta se observa a una mujer de cabello rubio, con los hombros desnudos y recostada tras una flores y mariposas de colores. Con tonos vibrantes esta pieza representa la belleza de la metamorfosis y renovación con aires de misterio.