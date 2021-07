The Doors of Perception, en vivo

Un grupo guatemalteco que rinde tributo a la banda The Doors tocará en vivo en TrovaRock.

El rock y cada instrumento musical vibra con fuerza en los escenarios donde se presenta The Doors of Perception. La agrupación se presentará en TrovaRock (6ª. avenida 3-39, zona 1), de 18:00 a 21:00 horas, en donde cantarán los mejores éxitos de la mítica banda estadounidense como Light my Fire, Break on Through, Riders on the Storm y muchas más.

Foto Facebook: The doors of perception GT

Sus integrantes son:

Chaz Rollazz (vocales)

Ted Konkel (guitarra)

JJ Monzón (bajo)

André Bourda (teclado)

Chalo Morán (batería)

Todos han formado parte de las bandas The Tefeatles, Cósmica y Tremellia.

Puedes conocer más de su trayectoria y próximas actividades en sus redes sociales y sitio web.