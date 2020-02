“The Breakfast Club” cumple 35 años y así están sus protagonistas

La película The Breakfast Club del director John Hughes cumplió 35 años el sábado, convertida en una cinta icónica y una muestra importante de lo que era el cine en la década de los 80.



Protagonizada por Molly Ringwald, Judd Nelson, Emilio Estevez, Ally Sheedy y Anthony Michael Hall, The Breakfast Club se centra en la relación de un grupo de adolescentes en la sala de detención de una escuela durante la mañana de un sábado.



La película, estrenada el 15 de febrero de 1985, fue aplaudida por la crítica y el público. También lanzó la carrera de sus cinco protagonistas adolescentes, a los que la prensa aún hoy en día se refiere como The Brat Pack, la manada de los malcriados.



Los cinco actores se han mantenido en el ojo público y en esto están hoy:



Emilio Estevez

Ha aparecido en casi 100 producciones de cine y televisión, ha escrito y dirigido tres películas, la más reciente The Public. El artista anunció que participará en la versión en serie de The Mighty Ducks, otra de sus películas más famosas.

Molly Ringwald

Se convirtió en una de las estrellas adolescentes más famosas del hemisferio occidental y protagonizó varias películas para ese público. Desde 2017 forma parte del elenco Riverdale, la versión en serie del cómic Archie.





Judd Nelson

Tuvo una carrera muy activa hasta la década de los 90, cuando desapareció de la vida pública. A mediados de los 2010 hizo apariciones especiales en series como The Outer Limits, CSI: NY, Psych, Two and a Half Men y más recientemente Empire.

Ally Sheedy

Prácticamente desapareció de las pantallas, grande y chica, en los últimos años. Su último proyecto fue una pequeña aparición en la película de 2016 X-Men: Apocalipse.



Anthony Michael Hall

Se mantuvo en la cresta de la ola de la fama en los 80 y principios de los 90. Sin embargo, desde entonces su popularidad se fue desinflando. Este año saldrá en las películas Something About Her y Halloween Hills.

HOLLYWOOD, CA – NOVEMBER 13: Actor Anthony Michael Hall attends the premiere of Sony Pictures Classics’ ‘Foxcatcher’ during AFI FEST 2014 presented by Audi at Dolby Theatre on November 13, 2014 in Hollywood, California. (Photo by Jason Merritt/Getty Images)

*EFE