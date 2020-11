Tercer disco de Bowie es reeditado, como su autor lo soñó

Fui una de esas personas que, durante las primeras semanas de marzo de este año, expresó: “El coronavirus no existe, seguramente es una campaña de una farmacéutica que quiere vender una nueva medicina”. Pero, en abril, me retracté con la frase: “Ya nos jodimos”.

Esos meses en mención pasarán a la historia como los días de mayor ambigüedad, ansiedad, confusión, miedo y desesperación que muchos hemos vivido. Fuera de casa éramos decenas de personas, con pantalones cortos o bermudas, haciendo cola en supermercados, tiendas y panaderías, buscando comida para comprar (y papel de baño). Y todo esto, con la novedad de que debíamos colocarnos una mascarilla en el rostro.

Y, en casa, las preocupaciones eran por el empleo. Los que tuvimos más suerte, descargamos plataformas en el teléfono y la computadora, y nos familiarizamos con el trabajo remoto, mientras tomábamos medicina para el dolor de espalda, provocado por pasar no menos de ocho horas sentados en sillas de comedor.

Y lo más difícil, que no venía en los trifoliares informativos, fue lidiar con nuestra familia cercana y, más desgastante aún, con nosotros mismos.

¿Cómo le explicas a un niño que no puede ver más a sus amigos? ¿Cómo aceptar que no podemos salir y practicar las actividades que nos gustan? ¿Cómo despedirnos de nuestros amigos y familiares que comienzan a irse mucho antes de lo que pensábamos?

Esos días de encierro debido a la pandemia nos dañaron más de lo que creemos. En la Sociología se habla de que el distanciamiento social nos afectó en las facetas afectiva, normativa, interactiva y cultural.

Todo esto aborda la serie de antología Social Distance, de Netflix, que fue desarrollada por mentes creativas detrás de títulos como Orange is the New Black, Mad Men, The Office, Girls, Law And Order y The Sopranos.

Social Distance ofrece ocho episodios, de 20 minutos de duración cada uno, con escenas grabadas por medio de conferencias en Zoom, videollamadas, interacción en redes sociales y cámaras de vigilancia.

Podrás ver online un funeral de una familia latinoamericana, algunas maldiciones del teletrabajo, una cita romántica totalmente virtual, las preocupaciones de una pareja de jubilados, una cita para un threesome, un alcohólico batallando con su depresión, un esposo viviendo con su pareja contagiada con el Covid-19 y una fascinante discusión acerca de racismo entre dos afronorteamericanos.

Estos episodios representan a cabalidad esta llamada “nueva realidad”, en la que nos comunicamos viendo a pantallas, en vez de a los ojos de alguien, y suspiramos en micrófonos, y no en los oídos.

Aunque las imágenes tienen una resolución demasiado refinada para hacerse pasar por Zoom, el toque realista que sobresale (y se agradece) en todas las historias es la ausencia del fantasioso final feliz. Esto, sobre todo, si pensamos que los últimos meses de este año no son los finales de la pandemia; más bien, esto apenas comienza.