Tena convoca a Ordóñez para los juegos contra Colombia y Honduras

Fotos: EFE

En 2004, el futbolista colombiano Alex Montaño bautizó en Guatemala a su hijo con el nombre de Figo. Hoy, 18 años después, Figo Montaño brilla con luz propia con la Selección Sub-20, que se clasificó al próximo Mundial de la categoría, un logro dedicado a su fallecido progenitor.

Alex llegó a Guatemala en 2002, procedente de su natal Buenaventura, una ciudad colombiana, para jugar con el Juventud Retalteca, de la Segunda División, hoy ya extinto, pero con el que Montaño logró ascender a la Liga Mayor. Sus goles y velocidad, pese a su pequeña estatura, lo llevaron a uno de los dos equipos más populares del país, Municipal, dirigido en ese entonces por el exportero paraguayo Éver Hugo Almeida.

La vida en Guatemala atrapó al centrocampista, quizás por el calor parecido de Retalhuleu a su natal Buenaventura, y el 7 de abril de 2004 nació su hijo, a quien bautizó como Figo, en homenaje al extremo derecho portugués Luís Filipe Madeira Caeiro, conocido como Figo.

La nueva generación

Figo Montaño dijo en entrevista que lleva el futbol en la sangre, y no solo en su nombre. A los cuatro años ya jugaba en ligas escolares y conserva todavía las medallas que lo acreditan como goleador.

En su memoria también hay destellos de cuando su padre lo cargaba en brazos al salir en los estadios de la Liga Mayor antes de cada encuentro.

Pero lo de Figo va más allá de los recuerdos, pues en julio pasado logró, junto a la Selección Sub-20, una histórica clasificación al Mundial de la categoría que se jugará en 2023 en Indonesia.

Para Guatemala, que nunca se ha clasificado a una Copa del Mundo en la categoría absoluta, asegurar el cupo en Indonesia supo a gloria.

“Este logro se lo dedico a mi padre que está en el Cielo”, dijo el delantero, que luce ahora un tatuaje en el brazo izquierdo con la inscripción: “Soy mundialista”. Nadie creía en la Selección, recordó Figo, pues en el partido inicial de las eliminatorias Guatemala perdió por 5-1 contra El Salvador.

Entonces, la plantilla bajo el mando del mexicano Rafael Loredo se encerró en un cuarto del hotel de Honduras, y se juró cambiar la dirección del barco en busca del objetivo. Así, el seleccionado guatemalteco pasó en 10 días de ser goleado por El Salvador a superar en penales a la potencia de la región, México, en cuartos de final.

Guatemala solo se había clasificado a una Copa del Mundo Sub-20 en 2011, de la mano del entrenador en aquel momento, el paraguayo Almeida.

De sangre cafetera

A pesar de no conocer Colombia, Figo no pierde contacto con sus raíces. “Siempre hablo por teléfono con mi abuela, mi abuelo, mi hermano mayor. Nunca he ido a Colombia pero mi sueño es ir un día y conocerlos a todos en persona”, aseguró.

“Yo miraba a mi papá y él hacía muchos enganches, tenía muchas fintas. La gente que lo vio jugar dice que me parezco en la cancha por la potencia y velocidad. Fue poco lo que le aprendí porque no tuve mucho tiempo para convivir con él”, relató Figo, pues su padre perdió la vida en 2012.