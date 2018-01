Telefonía fija mejora su preferencia entre usuarios

Durante el primer semestre de 2017 se contabilizaron 21 millones 697 mil 404 líneas de telefonía fijas y móviles en operación, y el desempeño más dinámico derivó de las primeras, que tuvieron un crecimiento del 6.97 por ciento.

Según el boletín estadístico de la Superintendencia de Telecomunicaciones, 2 millones 583 mil 611 líneas fijas estaban en operación a junio, mientras que en el mismo lapso de 2016 se contabilizaron 2 millones 415 mil 165.

El mayor operador de telefonía residencial, de los 9 que prestan el servicio, fue Telecomunicaciones de Guatemala, S. A., que opera bajo la marca Claro, la cual experimentó un crecimiento del 8.32 por ciento, al pasar de 1 millón 985 mil 874 usuarios a 2 millones 151 mil 163.

“Para explicar el dinamismo que tiene ese sector tenemos que remontarnos a la época en la que fue emitida la Ley General de Telecomunicaciones, en 1996, cuando el gobierno de turno tomó la decisión de romper el monopolio y abrir el mercado para la libre competencia”, recordó Ricardo Sagastume, director del Consejo Empresarial de Telecomunicaciones.

Agregó que las empresas no solo compiten por el mercado de teléfonos inteligentes, sino por ser proveedores del servicio de Internet, que en muchos casos se brinda mediante una conexión residencial.

En ritmo ascendente

Por otro lado, la telefonía móvil también continúa con un ritmo ascendente, pues en los primeros 6 meses del año pasado acumuló 19 millones 113 mil 793 líneas, equivalente a un aumento del 2.62 por ciento respecto de 2016.

Este segmento es disputado por 3 compañías, siendo Comunicaciones Celulares, S. A., mejor conocida como Tigo, la que tiene la mayor cantidad de líneas, con 9 millones 821 mil 283; le sigue Claro, con 5 millones 65 mil 625, y Telefónica Móviles de Guatemala, (Movistar), con 4 millones 226 mil 885. La más reciente es Tuenti, que ofrece servicio prepago.

En este contexto, Telefónica fue la que tuvo el mayor crecimiento, pues en 1 año saltó de 3 millones 225 mil 601 a 4 millones 226 mil 885 líneas. Por el contrario, Tigo redujo la cifra de usuarios de 10 millones 157 mil 867 a 9 millones 821 mil 283.

“Este es un mercado muy competitivo, nos impulsa cada año a ser más eficientes en los procesos, más simplificados en los productos y servicios, y más coherentes con nuestros valores, para superar las expectativas de los clientes”, dijo Raúl Alas, gerente de Comunicación y Relaciones Públicas de Telefónica Guatemala.

Importación

De acuerdo con la revista Central America Data, entre enero y junio de 2017 Centroamérica importó US $590 millones (Q4 mil 330 millones) en teléfonos móviles, 10 por ciento más que lo adquirido durante el mismo período de 2016.

En ese lapso, Guatemala fue el principal comprador, con US $213 millones (Q1.5 millardos), seguido de Costa Rica, con US $147 millones (Q1 mil 78 millones), y El Salvador, US $83 millones (Q609.2 millones).

Entre las principales marcas adquiridas están Samsung, Huawei y Apple, que, en conjunto, concentran aproximadamente el 80 por ciento del total importado.