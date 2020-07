Taylor Swift sorprende con Folklore

Taylor Swift anunció por sorpresa el lanzamiento de su esperado octavo álbum de estudio, Folklore. El material, disponible desde hoy, incluye canciones en las que ha “volcado” todos sus “caprichos, sueños, miedos y reflexiones”.

“La mayoría de las cosas que había planeado para estos meses no se produjeron, pero hay algo que no había planeado y que sí ocurrió. Es mi octavo álbum de estudio, Folklore. Sorpresa. A medianoche lanzaré todo mi nuevo disco, con canciones en las que he vertido todos mis caprichos, sueños, miedos y reflexiones”, relató ayer Taylor Swift en Twitter e Instagram.

Swift escribió y grabó las canciones ella sola, pero contó con la colaboración de algunos de sus “héroes musicales”. Entre estos cita a Aaron Dessner, quien coescribió y produjo 11 de los 16 temas que componen el álbum, además Bon Iver y Jack Antonoff, quienes cantaron en algunas canciones junto a ella.

“Antes de este año, probablemente hubiera pensado demasiado en cuándo sería el momento ‘perfecto’ para lanzar este trabajo, pero los tiempos en que vivimos siguen recordándome que nada está garantizado. Mi instinto me dice que si haces algo que amas, deberías mostrárselo al mundo”, agregó la estadounidense.

El disco tiene 16 canciones, más un bonus en la edición de lujo, que incluye el CD y el álbum digital. Folklore también estará disponible en vinilo y en cassette, según precisa la web de la cantante. Además del álbum, Swift lanzó el video de Cardigan, que escribió y dirigió, y de cuya dirección de fotografía se encargó el mexicano Rodrigo Prieto. EFE