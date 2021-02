Taylor Swift se plagia a sí misma para recuperar la autoría de sus canciones

Pedro Pascal y Bella Ramsey serán los protagonistas de la adaptación televisiva del videojuego The Last of Us que prepara en HBO Craig Mazin, el creador de Chernobyl (2019).



“¡Estamos emocionados de tener a Bella en la familia de The Last of Us! (…). ¡Ah! Y ahí va la otra mitad. ¡Entusiasmados de tener a Pedro a bordo de nuestra serie!”, escribió en Twitter Neil Druckmann, el máximo responsable del videojuego y que trabajará a cuatro manos con Mazin en esta serie.



The Last of Us es un famoso videojuego posapocalíptico que se presentó en 2013 y que causó sensación en la consola PlayStation. La muy esperada secuela de este título, The Last of Us Part II, se publicó el pasado junio y en 2020 se llevó el premio al juego del año en los Game Awards, “los Oscar de los videojuegos”.



Pascal dará vida en la serie a Joel, mientras que Bella Ramsey interpretará a Ellie. El chileno y la joven actriz tiene un pasado en común ya que ambos participaron en Game of Thrones (2011-2019).



Pascal encarnó en ese fenómeno de la pequeña pantalla a Oberyn Martell, mientras que Ramsey se ocupó de Lyanna Mormont, un pequeño papel que, sin embargo, maravilló a los fans de Game of Thrones hasta convertirse en uno de los personajes favoritos del público.



The Last of Us será un enorme paso en la carrera de Ramsey, mientras que para Pascal esta serie consolidará su estatus como uno de los nombres de moda en Hollywood.



Los planes para la serie sobre The Last of Us se dieron a conocer en marzo del año pasado. “No puedo creer que podamos hacer equipo con uno de mis guionistas favoritos (por Craig Mazin) para llevar el viaje de Ellie y Joel a HBO”, dijo entonces Druckmann.



Mazin, quien cosechó un enorme éxito con la serie limitada Chernobyl, será guionista y productor ejecutivo en este nuevo proyecto para la pequeña pantalla.

“Neil Druckmann es sin duda el mejor narrador trabajando en el medio de los videojuegos”, aseguró Mazin en marzo de 2020. Agregó que “tener la oportunidad de adaptar su sobrecogedor trabajo artístico ha sido un sueño para mí durante años, así que me siento muy honrado de hacerlo con Neil como socio”.



Este proyecto televisivo sobre The Last of Us será una coproducción de Sony Pictures Television en asociación con PlayStation Productions, compañía que, de este modo, se adentrará por primera vez en el mundo de las series.