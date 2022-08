Taylor Swift se impone en unos repartidos MTV VMA con sabor latino y coreano

Foto: EFE

La cantante estadounidense Taylor Swift se impuso este domingo en los Video Music Awards (VMA), los galardones musicales más veteranos de la cadena MTV, en los que su canción All Too Well recibió el codiciado premio a mejor videoclip del año, así como las distinciones a mejor video en formato largo y mejor dirección.

Además, la galardonada anunció que lanzará un nuevo álbum el próximo 21 de octubre que se titulará Midnights, y que contará 13 historias de noches sin dormir a lo largo de su vida.

Los premios del certamen de este año estuvieron repartidos con tres estatuillas conjuntas para Lil Nas X y Jack Harlow, por su versión de la canción Industry Baby, y otras tres para Harry Styles, quien no acudió a la cita pero se llevó el astronauta al mejor álbum del año, por Harry’s House; mientras que su canción As It Was, fue elegida como el mejor videoclip pop y mejor cinematografía.

Además de los premios a mejor video musical latino, que recayó en la canción Envolver, de la brasileña Anitta, y coreano, que se llevó Lisa por Lalisa, los ritmos latinos y el k-pop sonaron con fuerza en el auditorio.

En la ceremonia también actuaron los colombianos J Balvin y Ryan Castro y el puertorriqueño Bad Bunny, quien se alzó, por su parte, con el premio a mejor artista del año y en un breve discurso hizo un alegato a Puerto Rico, su cultura y su lengua.