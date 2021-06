Tasa de interés líder al 1.75%, estable por un año

Fundesa considera que el crecimiento del PIB podría ser superior al 4.5%.

Al quinto mes del año, y en seguimiento de los análisis de los principales indicadores macroeconómicos del país, representantes de la Fundación para el Desarrollo de Guatemala (Fundesa) consideran que el Producto Interno Bruto (PIB) podría crecer arriba del 4.5%, estimado por el Fondo Monetario Internacional (FMI).

Fernando Spross, analista de la fundación, expuso los rebotes que han tenido medidores como el Índice Mensual de la Actividad Económica (IMAE), que por octavo mes consecutivo ha apuntado hacia arriba, y en abril creció 9.94%, 16 puntos más que en el mismo mes del 2020.

El IMAE “proporciona una perspectiva cercana al comportamiento del PIB, lo que demuestra un mayor dinamismo en la economía, influenciado por el comercio de vehículos, industria, restaurante y hoteles, educación y otras actividades de servicios personales y recreativos”, refirió Spross.

El analista también resaltó el incremento de 14.8% en el flujo de remesas familiares a mayo (US $5 mil 603.6 millones), además del ingreso de divisas por exportación de bienes (US $3.2 millardos a abril) creció 3.3% y de servicios (US $502.3 millones

a mayo) 42.3%.

Expectativa

El 4.5% de crecimiento del PIB de Guatemala que proyecta el FMI podría ser más si se alcanza a controlar el Covid-19, “y pudiera ser de alrededor del 4% si la pandemia complica la situación económica”, manifestó Juan Carlos Zapata, director ejecutivo de Fundesa.