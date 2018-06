T2 Trainspotting, ¿nos ganó la nostalgia?

Hay una máxima absoluta: el tiempo pasa, pesa y pisa.T2 Trainspotting es la prueba de que 20 años no pasan en vano. Todos los personajes envejecieron de una manera creíble, desde el psicópata de Begby (Robert Carlyle) al lento Spud (Ewen Bremner). En esta cinta verás también paisajes urbanos, crítica social y diálogos pesados que te robarán la tranquilidad, pero que te obligarán a entrar con aplomo en la oscuridad de la noche. En la cama, evaluarás tu existencia.

En lo emocional, Renton (Ewan McGregor) y Simon, antes conocido como Sick Boy (Jonny Lee Miller) se enfrentan en una competencia para saber quién reclama el remordimiento más rancio. Cada uno es un Atlas, que carga un planeta de culpas sobre sus hombros. Las referencias a la primera película son esenciales para entender a T2; sin embargo, es una cinta que funciona sola. En resumen, es un grupo de cuarentones a los que se les escapó la vida.

En marzo de 2017 publicaba en este espacio T2 Trainspotting: después de todo, seguimos vivos y los invitaba a verla en el cine. Pero nunca vino a salas capitalinas. Me tocó verla el viernes, cerca de la medianoche, por uno de los canales de HBO.

“¡Nostalgia! Es por eso que estás aquí. Eres un turista en tu propia juventud!”, Simon (Jonny Lee Miller).

Aunque T2 es buena, no te quemará los huesos como la primera película. El director Danny Boyle no tomó riesgos y se fue a lo seguro, pero sí afectó en demasía que no repitiera el editor en la segunda parte; lo extrañé.

Con Álvaro Sánchez, la voz musical de la columna Radio de Medianoche, que se publica acá en Artes, chateábamos en la madrugada de ese sábado, y me decía: “Lo que pasa es que nos gana la nostalgia. Por eso nos gustó”.

Pero yo esperaba más. Quizá si la veo subtitulada le encuentre más cosas que el doblaje me robó. Aplaudo la afloración de Spud, la determinación de Begby, y como Renton y Sick Boy tratan de revivir el zombi en el que se convirtió su amistad, mas el final, el cómo resuelven el clímax narrativo, resulta ser una salida muy fácil, decepcionante. Ahora, la última escena del filme es perfecta. Es lo que necesitás para que se vayan los rencores pasados.

Decepción fílmica: Jurassic World: Fallen Kingdom.

Los avances nos dijeron que regresaba Jeff Goldblum, y no es cierto. Es un triste cameo. Nos aseguraron que sería PG-13, y la sala estaba llena de niños, ¿y cómo no?, si la trama es infantil. Es una película charlatana.

Una lica de domingo: The Three Musketeers.

Hay muchas versiones, pero la de 1993 destaca por sus bromas y acción. Poné atención a los actores: Charlie Sheen, Kiefer Sutherland, Oliver Platt y Chris O’Donnell. Alejandro Dumas padre seguro vería esta cinta una tarde de domingo en su villa.