Swiatek y Jabeur avanzan en Wimbledon

Foto: EFE

El suizo Stan Wawrinka superó al argentino Tomás Martín Etcheverry por 6-3, 4-6, 6-4 y 6-2 y se enfrentará en dieciseisavos contra el serbio Novak Djokovic, a quien ya venció en dos finales de Grand Slam.

Wawrinka ha ganado dos partidos en este torneo por primera vez desde 2015, el año en el que alcanzó aquí los cuartos, su tope en el certamen, el único que le falta para completar el Grand Slam.

Etcheverry no pudo continuar con su aventura en Wimbledon después de remontar dos sets y quiebre abajo contra Bernabé Zapata, pese a que la lluvia ocasionó que tuviera un día más de descanso de lo esperado.

Ahora Wawrinka se enfrentará a una de sus víctimas preferidas, no por dominio en el cara a cara, donde vence con facilidad el serbio por 20-6, sino porque el helvético le arrebató dos títulos grandes, en la final de Roland Garros 2015 y del US Open 2016. Además, el suizo lo frenó en otros dos mayores, en Australia 2014 y en el US Open 2019.