Swiatek logra la mayor racha de victorias de este siglo

EFE Londres – La polaca Iga Swiatek venció a la croata Jana Fett (6-0 y 6-3), en la primera ronda de Wimbledon, y suma 36 victorias consecutivas, la mejor racha de triunfos de este siglo.



La número uno del mundo es la principal favorita al título y solo necesitó una hora y cuarto para seguir con una racha de victorias que se remonta a febrero, cuando la inició con el título en Doha.



Desde entonces, han caído en su zurrón Indian Wells, Miami, Stuttgart, Roma y Roland Garros. A Wimbledon llegaba sin preparación en hierba, tras bajarse de Berlín, pero eso no ha impedido que se presente aquí como la favorita.



Swiatek, que abrió la central como mejor raqueta del mundo, ya que Ashleigh Barty se retiró y no pudo defender el título, pasó por encima de Fett, número 252 de la lista, con un ‘rosco’ en el primer set y un parcial de cinco juegos seguidos en el segundo.



La croata amagó con alargar el primer partido del día en la central, que precede al debut de Nadal, y llegó a ir 3-1 arriba en el segundo set, aprovechándose de un Swiatek algo fallona, con 15 errores no forzados, pero que reaccionó ganando los cinco juegos siguientes.



La próxima rival de la número uno será la holandesa Lesley Pattinama Kerkhove, que entró al cuadro como lucky loser.