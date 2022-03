Swiatek gana a Sakkari en la final femenina de Indian Wells

Madrid, EFE.- Un gol de Koke Resurrección, a los 48 minutos, permitió al Atlético de Madrid llevarse los tres puntos del estadio de Vallecas (0-1), donde jugó los últimos minutos con uno menos por expulsión del delantero argentino Ángel Correa y se vio sometido al asedio del Rayo Vallecano en los instantes finales.



El conjunto rojiblanco saltó al césped de Vallecas dispuesto a dominar desde el inicio y, a los dos minutos, avisó de sus intenciones con un disparo ajustado a un poste de Griezmann, que despejó a córner el macedonio Stole Dimitrievski, quien repitió titularidad por segunda vez desbancando a Luca Zidane.



El mismo protagonista, Griezmann, también pudo marcar 10 minutos después, pero no acertó a rematar una buena jugada colectiva que comenzó con un pase de Rodrigo De Paul, que dejó con clase Joao Félix hacia atrás buscando al francés.



Mediada la primera mitad el partido se igualó, cuando el Rayo dio un paso al frente, ganó en confianza y comenzó a merodear el área del Atlético de Madrid con varias jugadas rápidas por los extremos de Álvaro García y de Bebé, aunque sin excesivo peligro para Jan Oblak.



Al Atlético le costó llegar con profundidad al área del Rayo, porque abusó en los últimos metros de jugadas de toque y circulación que no hicieron sufrir en exceso a la zaga comandada por Alejandro Catena y Mario Suárez, que rindió a un buen nivel ante su exequipo.



En el descanso comenzó a llover y de ese frío se contagió de nuevo el Rayo, que salió en la segunda mitad a merced del Atlético y a los tres minutos encajó el primer gol, obra de Koke, quien tiró una buena pared con Joao Félix antes de lanzar un sensacional remate con el empeine interior derecho al segundo palo, ante Dimitrievski que nada pudo hacer.



El gol dio alas al Atlético, que pudo sentenciar poco después con un mano a mano de Joao Félix que el portugués no supo resolver ante Dimitrievski, que realizó una parada salvadora.



Esa acción supuso un aviso para el Rayo, que se resignó a irse de vacío ante su público y volvió a adelantar sus líneas en busca de un empate, que pudo llegar a los 62 minutos con un disparo por bajo de Mario Suárez que Oblak despejó con una buena estirada.



En busca de un nuevo aire para su equipo, Diego Simeone realizó un triple cambio y puso sobre el césped a dos delanteros, el argentino Ángel Correa y el uruguayo Luis Suárez, con la intención de sentenciar el choque en jugadas rápidas a sabiendas de que, según fuera pasando el tiempo, el Rayo tendría más prisas.



Sin embargo, el que más cerca estuvo de marcar fue el Rayo, con una ocasión muy clara del francés Randy Nteka que, en el área pequeña, mandó su remate al cielo de Vallecas cuando estaba solo ante Oblak, tras recibir un pase desde la izquierda de Oscar Valentín.



A falta de cinco minutos para cumplirse el tiempo reglamentario el partido se le complicó al Atlético, que se quedó con diez por expulsión con roja directa a Correa.



Esa circunstancia trató de aprovecharla el Rayo, que intentó someter a un asedio al Atlético hasta el final, aunque con más intención que acierto, pese a que en la última jugada, un córner, Dimitrievski subió a rematar.