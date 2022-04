Svet impulsa protección de mujeres futbolistas

Fotos Dafne Pérez

La Amateur Fight League organiza torneos para foguear a jóvenes que sueñan con convertirse en profesionales de las Artes Marciales Mixtas (MMA, en inglés).

Jóvenes peleadores de las MMA de distintos lugares del país están reunidos en la Plaza Jocotenango, empezando a calentar.

En sus atuendos se pueden leer los eslóganes de su equipo, como We are the brotherhood (“somos la hermandad”), el nombre de su equipo o las iniciales UFC (Ultimate Fighting Championship), la “liga de peleas” de MMA que se transmite por televisión y ha hecho popular este deporte en los últimos años.

Los torneos sirven para foguear a jóvenes, cuyo objetivo es brillar en las artes marciales.

Las MMA son la unificación de varias artes marciales, como taekwondo, kenpo karate, kickboxing o thai boxing. Tienen la característica de combinar el estilo de pelea de pie (como el boxeo o el karate) con el de piso (como el judo o la lucha). Las peleas son en una “jaula” octogonal y a nivel amateur duran 3 rounds de 3 minutos cada uno.

El torneo fue organizado por la Amateur Fight League (AFL), y su intención es ser una plataforma de peleadores jóvenes que tengan talento, para darse a conocer, indica el presidente de la Liga, el sensei Raúl Mazariegos. Después de formar un récord de peleas en la AFL, los jóvenes pueden volverse profesionales.

Actualmente, hay 17 peleadores profesionales en Guatemala

A pesar de que el deporte de las MMA aún no es federado, sí existen Ligas profesionales. Entrenadores como el sensei Mazariegos están formando a jóvenes, hombres y mujeres que lo practiquen.

En Guatemala actualmente hay 7 peleadores profesionales, de los cuales 3 pelean en el extranjero, como Diego el Terror Ortiz y Pericka Ruano. En el próximo torneo, que se realizará en junio, será el debut de las 6 mujeres peleadoras que también forman parte de la AFL.

El sueño de estos peleadores y peleadoras es que Guatemala tenga una fuerte presencia en el MMA en el mundo.