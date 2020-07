Suscriben acuerdo para fortalecer el comercio en la región

Un convenio de cooperación para fortalecer el comercio en Centroamérica suscribieron la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID, por sus siglas en inglés) y la Secretaría de Integración Económica Centroamericana (Sieca).

Según un comunicado de la Sieca, con la carta de entendimiento “ambas instituciones se comprometen a trabajar en lo estratégico y operativo, para aumentar el impacto y eficiencia de sus programas y así lograr mejores resultados en la integración económica en los países de la región, particularmente en Guatemala, El Salvador y Honduras”.

Asimismo, el acuerdo promoverá la facilitación del comercio y la gestión integral de fronteras, para el desarrollo y crecimiento económico de la región.

Para el secretario general de la Sieca, Melvin Redondo, la colaboración que ha tendido USAID en Centroamérica ha sido trascendente, y confió en que la firma del convenio facilitará el comercio y garantizará la cadena de suministros y el abastecimiento.

“En este momento estamos enfrentando los desafíos de la pandemia de Covid-19. Hoy más que nunca es importante trabajar juntos para reactivar la economía, y la integración regional y el comercio son clave en esta misión”, manifestó David Gosney, director de USAID El Salvador.

En 2019, en el territorio que abarca la Sieca, de un mercado de 50.3 millones de personas, las exportaciones intrarregionales significaron US $9 mil 868.64 millones y las extrarregionales, US $22 mil 10.09 millones. El producto interno bruto de la región es de US $290 mil 508 millones, según datos de dicho órgano.