Suscriben acuerdo para agilizar proyectos de los Consejos de Desarrollo

Los connacionales en el extranjero enviaron, en promedio, US $34 millones 836 mil (Q268.5 millones) diarios en remesas durante el primer trimestre del año, según los registros del Banco de Guatemala (Banguat).

Marzo fue el mes con la cifra más alta de ingresos, US $41.4 millones diarios. En enero se captaron US $29.2 millones al día, mientras que en febrero fueron enviados US $33.6 millones diarios.

En marzo el ingreso de esas divisas alcanzó una cifra histórica, US $1 mil 285.6 millones, lo cual representa 36.3% más que el mes anterior y supera en 72.1% al reportado en marzo de 2020, de acuerdo con las cifras del banco central.

En el acumulado, el país captó US $3 mil 135.3 millones en el primer trimestre del año, un crecimiento de 31.2% en comparación con el mismo período en el año anterior, cuando el Banguat registró US $2 mil 389.4 millones.

Aporte

Las remesas familiares son un importante rubro en la economía nacional. Aunque no son parte del Producto Interno Bruto, representan el 14% de este indicador. De acuerdo con Ricardo Rodríguez, de Central American Business Intelligence, el 98% de estas divisas provienen de Estados Unidos.

Fernando Spross, analista de la Fundación para el Desarrollo de Guatemala, refirió que los flujos de remesas dinamizan el consumo nacional y en los hogares de las comunidades significan un ingreso adicional para cubrir necesidades, para ahorro o inversión en pequeños negocios.

Las remesas crecieron 7.9% en 2020, cuando el Banguat registró un ingreso de US $11 mil 340.4 millones. Para este año el banco central proyecta en US $12 mil 474.5 millones, lo que significaría un incremento de 10%.