Ofrece recuperar Centro Nutricional de Olintepeque

Gabinete de Puertas Abiertas llega a aldeas y municipios de Quetzaltenango.

En busca de llevar desarrollo a las comunidades del interior de la república, ofreciendo soluciones integrales a los problemas que afectan a la población, el presidente Alejandro Giammattei continuó ayer con las acciones del Gabinete de Puertas Abiertas, en Quetzaltenango, al visitar tres municipios de dicho departamento, en los cuales fortaleció temas de empleo, apoyo a pequeños empresarios, educación, salud, nutrición y justicia.

Durante la jornada el mandatario inauguró la primera Feria del Empleo y Promoción de las Expresiones Culturales Tradicionales, en la cabecera departamental, donde hizo un llamado a los jóvenes para aprovechar las oportunidades y crecer profesionalmente.

Luego se dirigió a Almolonga, donde colocó la primera piedra para la construcción de un Centro de Salud permanente y se comprometió a equiparlo, así como apoyar con la edificación de un parque recreativo y una cancha deportiva. Además, ofreció construir una Planta de Procesamiento Comunitario de Alimentos.

“Tenemos que hacer grandes cambios y el primero es que el Gobierno inspire confianza y credibilidad en la población, para que nos unamos y juntos trabajemos para que Guatemala sea un mejor país. ” Alejandro Giammattei

Presidente de la República

Más tarde llegó a una escuela de Cantel, donde entregó escritorios y aseguró que en 22 días recibirán 25 computadoras, para la instalar un centro tecnológico en el plantel. “Visitamos la escuela de la aldea Pasac, en Cantel, entregamos escritorios y con la ayuda de la iniciativa privada se otorgarán 10 cocinas para garantizar la alimentación de los niños”, agregó.

Como agradecimiento por el apoyo, el alcalde David Chojolán le entregó al mandatario las llaves del municipio de Cantel, y consideró como “histórica” la visita del mandatario. El gobernante visitó el Centro de Recuperación Nutricional de Olintepeque, que tenía cinco años de no funcionar, y se comprometió a equiparlo y mejorarlo con ayuda de la comuna.

Empleo: Ofrecen

mil plazas en feria

Brindando oportunidades de empleo digno para la población quetzalteca y de municipios aledaños, el presidente Alejandro Giammattei y el vicepresidente Guillermo Castillo inauguraron ayer una feria de empleo en Quetzaltenango, que tuvo lugar en la antigua base militar de la localidad.

“Sabemos la urgente necesidad de empleo que hay en Quetzaltenango, especialmente entre los jóvenes. Habrá oportunidades para todos, desde puestos profesionales hasta personal de limpieza”, dijo el mandatario. Por su parte el titular del Ministerio de Trabajo y Previsión Social, Rafael Lobos, dijo que esta es la cuarta vez que se realiza dicha actividad en el departamento.

Economía: Apoyan a los emprendedores

Durante la feria de empleo el presidente Alejandro Giammattei comentó que además de la oferta laboral se presentaron 33 proyectos de emprendimiento desde el punto de vista cultural, ofreciendo productos tradicionales de la región.

En este tema, Giammattei explicó los esfuerzos que se hacen por crear un fondo para ofrecer créditos accesibles a las micro, pequeñas y medianas empresas.

“Lo vamos a inaugurar en las próximas semanas y tendrá no menos de Q1 mil 200 millones, para que los guatemaltecos puedan tener acceso a créditos blandos para salir adelante con sus emprendimientos”, anunció.

Salud: Edificarán Centro en Almolonga

El trabajo conjunto entre el gobierno central y la municipalidad de Almolonga permitirá la creación de dos proyectos. El primero de ellos, un Centro de Salud que funcionará las 24 horas, y el segundo, un parque y cancha deportiva para niños y jóvenes. Además, prometió crear una planta de procesamiento de vegetales para exportación.

“Esta obra (el Centro de Salud) la vamos a hacer junto con la municipalidad y con ella demostraremos que, si nos unimos, podemos hacer grandes cosas para Guatemala”, expresó.

Deportes: Construirán complejo

Durante el acto donde se anunció la construcción del Centro de Salud en Almolonga, el presidente Alejandro Giammattei recibió una solicitud puntual de los niños y jóvenes de ese municipio: la creación de un espacio digno para que los pequeños puedan practicar deportes y recrearse sanamente, lo cual será cumplido por el Gobierno.

“Me he comprometido a construir un parque y una cancha para la recreación de los niños y jóvenes. Nuestro gobierno trabajará de la mano con las municipalidades”, resaltó.

Educación: Entregan lote de escritorios en Cantel

Para beneficiar a cientos de alumnos de la Escuela Oficial Rural Mixta de Pasac I, en Cantel, el presidente Alejandro Giammattei entregó ayer un lote de escritorios como parte de la estrategia para el fortalecimiento de la educación que promueve en todo el país.

En ese sentido, Raúl Romero, titular del Ministerio de Desarrollo Social, aseguró que la meta es llevar a diferentes planteles de ese departamento más de 3 mil 900 escritorios, para cumplir con las metas institucionales de apoyo al sector educativo.

“No es posible que en Guatemala aún hayan escuelas donde los niños tienen que sentarse en blocks o en botes de plástico, lo cual es inadmisible”, explicó Romero.

Justicia: Reafirman apoyo al sector

Respetando la separación de poderes, pero considerándose un aliado de la justicia, el presidente Giammattei ratificó ayer su apoyo al Organismo Judicial (OJ) y solicitó la unidad de esfuerzos para que en el país prevalezca el derecho a la justicia.

“Les vengo a garantizar no solo la independencia de poderes, sino que cuenten con un aliado en el Ejecutivo que cree en la justicia”, dijo. Aseguró que la justicia es fundamental para que Guatemala crezca y se desarrolle en los diferentes ámbitos, principalmente en la política. “La justicia es el pilar fundamental de una democracia. Si no hay justicia, no puede haber democracia”, destacó el mandatario.

• Con información de Javier Pérez