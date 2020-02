“Strangers Things 4”, primeras imágenes y una sorpresa

Estos cinco creadores guatemaltecos relatan vivencias de esta fecha.

El calendario, por fin, anuncia que es 14 de febrero. Esta es el día en que muchos esperan esa visita de Cupido que les permita festejar el amor o la amistad, aunque las flechas de este dios mitológico no siempre son puntuales. A todos nos ha pasado, y por eso estos cinco artistas guatemaltecos recuerdan sus mejores y peores celebraciones de San Valentín.

Álvaro Sánchez

Para Álvaro Sánchez, el mejor Día del Cariño es ese que puede pasar lejos de las largas filas de restaurantes, carros y moteles: “He tenido momentos muy especiales, pero ninguno ha coincidido con esta fecha”.

En cuanto a su peor San Valentín, el artista visual se remite a cuando, junto a un amigo, decidieron celebrar fracasos y fatalidades amorosas en Antigua Guatemala. Luego de unos vinos y una buena comida, se dispusieron a regresar, pero al ir en busca del carro descubrieron que se los habían robado. “Cupido nos castigaba por escupirle al amor. Mientras otros dormirían empiernados, nosotros la pasamos en una estación de policía”, recuerda.

Larissa del Pozo

De acuerdo con Larissa del Pozo, un solo San Valentín le trajo lo mejor y lo peor. Era la primera vez que la intérprete y su novio celebraban juntos esta fecha, y recuerda que él, incluso, preparó pizza casera. “Tenía listo un picnic bajo las estrellas y llevaba su telescopio. La pasamos bien, pero a las dos horas me quedé dormida. Fue algo muy romántico, pero también chistoso e irónico”, dice la actriz de 5 mujeres con el mismo vestido.

Cristóbal Pinto

Tratar de compaginar amor y trabajo en uno de los días de mayor carga vehicular le regaló al jazzista Cristóbal Pinto la peor visita de Cupido. “Salí en una cita, pero me fui súperrápido. Ella se molestó, me sentí mal, y aparte llegué tarde al concierto que tenía que dar”, rememora. Sin embargo, trabajar en la música también le obsequió un gran San Valentín. “Me llamaron para tocar en una pedida de mano. Me gustó mucho ese 14 de febrero porque pude ser parte de un momento memorable y muy especial.”

David Lemus

La voz y guitarra de Filoxera, David Lemus, hurga en el baúl de los recuerdos y revela que su mejor 14 de febrero fue el del año pasado, cuando compartió con su novia un fin semana alejados del trabajo. Su peor Día del Cariño tiene que ver con los desperfectos mecánicos: “Recién comenzaba con mi novia, y mi carro se descompuso camino a la cena. Tuvimos que esperar ayuda, y nos perdimos la reservación. Terminamos comiendo hamburguesas”.

Cynthia Fión

La cantautora Cynthia Fión no le da mucha importancia al Día de San Valentín, y no porque haya tenido malas experiencias. Mas, este año decidió celebrarlo. “Generalmente, con mi novio preferimos mostrar nuestro amor con pequeños detalles a diario. Esta es la primera vez que quisimos salir a cenar, y espero nos vaya muy bien”, confiesa.