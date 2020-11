“Stranger Things” contará con Robert Englund en su elenco

El grupo surcoreano BTS presentó hoy BE (Deluxe edition), un nuevo álbum con el que la banda quiere enviar un mensaje de ánimo a sus seguidores en un año marcado por la pandemia y compartir también sus inquietudes y dudas de cara al futuro.

Desde el sencillo principal del álbum, Life goes on, pasando por Dis-ease, los ocho cortes de BE, siete nuevos y Dynamite (lanzado en agosto), buscan transmitir, con optimismo, las sensaciones por las que ha pasado el grupo.

En los días previos al lanzamiento de Map of the Soul: 7, su anterior disco lanzado en febrero, los contagios de Covid-19 comenzaron a dispararse en Corea del Sur, obligando a realizar la presentación de ese trabajo por videoconferencia y finalmente a cancelar su esperada gira mundial al declararse la pandemia.

“Ni BE ni Dynamite estaban inicialmente planeadas. Cuando terminamos Map of the Soul: 7 pensamos ¿qué hacemos ahora? y poco después comenzó la crisis del virus”, contó hoy ante los medios RM, líder del grupo, que recordó que esta es la primera “rueda de prensa que damos con gente en casi dos años”.

Tal y como había anticipado la agencia que representa al grupo, Big Hit Entertaintment, uno de los siete miembros del conjunto, Suga, no pudo estar presente hoy al estar recuperándose de una operación de hombro.

Making of en redes sociales

Con la gira cancelada y sin poder actuar con público, BTS comenzó a compartir en abril en redes sociales el proceso creativo detrás del que sería su próximo trabajo, algo que, según sus miembros, les sirvió para sentirse cerca de sus seguidores, conocidos como ARMY.

La ausencia de compromisos públicos permitió a los siete integrantes del grupo estar más involucrados en el disco, con cada uno asumiendo roles de gestión en diferentes áreas. “El concepto clave de ‘la vida sigue’ comenzó a aparecer todo el rato cuando nos juntamos a concebir el nuevo disco”, explicó por su parte Jimin, encargado de coordinar la parte musical de BE.

Mientras que V fue el “director visual” del álbum, un rol clave para una banda que ha alcanzado la fama global empleando formatos multimedia en infinidad de plataformas, Jungkook, el más joven del conjunto, dirigió el video musical de Life goes on.

La grabación, que en su primera hora de vida en YouTube sumaba ya 13 millones de visualizaciones, trata de mostrar la faceta más hogareña de los siete artistas, a los que se ve pasando el rato juntos en la casa que comparten en el barrio de Hanam en Seúl o haciendo una escapada al campo. “En BE no queríamos enseñar a gente en el escenario, que es lo que normalmente se ve. Queríamos que se viera a veinteañeros, que es lo que somos”, comentó por su parte J-Hope.

Lejos de los escenarios

En un momento dado del video se ve al grupo conduciendo a orillas del río Han y mirando con nostalgia el estadio olímpico de Jamsil, donde en los últimos años han cosechado lleno absoluto tras lleno absoluto. “Se nos hizo realmente muy difícil el no poder subirnos a un escenario”, subrayó hoy Jimin.

De este modo, BE acabó por ser una suerte de “diario” sobre los meses de pandemia que el grupo ha decidido compartir, tal y como explicó Jin, que volvió a afrontar hoy preguntas sobre su inminente llamada a filas para cumplir con el servicio militar, obligatorio en Corea del Sur para los varones, que deben servir entre 18 y 21 meses.

El tema no solo intranquiliza sobremanera a ARMY, también a las autoridades surcoreanas, que preocupadas por la importante contribución de BTS a la economía nacional han puesto en marcha un proceso de revisión legal exprés para que algunos artistas puedan retrasar el cumplimiento hasta los 30.

La reforma debería ser aprobada antes del próximo 4 de diciembre, fecha en la que Jin, el mayor del grupo, cumplirá 28 años y para la cual, en virtud de la actual ley, ya debería estar alistado. “Como hombre surcoreano quiero servir a mi país y como ya he dicho antes cuando me llamen serviré lo mejor que pueda. Y, sí, este es un tema del que hablo con el resto de integrantes”, explicó el músico, cuyo verdadero nombre es Kim Seok-jin.

Tiempo para reflexionar

Los seis miembros del grupo hoy presentes explicaron también que la pandemia les permitió reflexionar sobre su trabajo y echar la vista atrás. “En el pasado, muchas veces me he sentido quemado por la presión. Pero ahora cuando empiezo a sentirme así, siento que he crecido. Antes simplemente era un momento duro que tenía que encarar, pero ahora puedo usar esos sentimientos para componer”, contó V sobre lo terapéutico que resultó producir BE.

“Algunos dicen que la fama tiene un precio, y yo personalmente siempre siento un cierto nivel de presión”, explicó por su parte RM, que, al igual que Jungkook, consideró que el poder subirse a un escenario y trabajar para los fans compensa la importante carga que soportan estos siete veinteañeros.

Incluso más ahora que su agencia, cuyos ingresos dependen en un 97 por ciento de BTS, acaba de salir a bolsa como parte de un ambicioso plan de crecimiento.

*EFE