Star Wars: The Last Jedi, la más taquillera de 2017 en EE. UU.

Star Wars: The Last Jedi se convirtió el fin de semana en la película más taquillera de 2017 en Estados Unidos , y la tercera con más recaudación del año en todo el mundo, al superar los US $1 mil millones (Q7 mil 344 millones) ingresados a nivel global.

Según informaron el domingo las publicaciones especializadas Variety y Entertainment Weekly, la última entrega de la saga se hizo con US $120.4 millones (Q883.7 millones) en el último fin de semana del año, entre ellos US $52.4 millones (Q384.6 millones) en Estados Unidos y US $68 millones (Q499 millones) en el mercado internacional.

Eso le permitió superar los US $1 mil millones (Q7 mil 344 millones) recaudados en todo el mundo, y convertirse en el filme más taquillero de 2017 en Estados Unidos, con US $517 millones (Q3 mil 794 millones), de acuerdo con los datos del portal especializado Box Office Mojo.

La secuela de Star Warssuperó así a Beauty and the Beast, que alcanzó este año los US $504 millones (Q3 mil 699 millones) en Estados Unidos, y a Wonder Woman, que logró US $412 millones (Q3 mil 24 millones).

Con un reparto encabezado por Daisy Ridley, John Boyega, Mark Hamill y Carrie Fisher, Star Wars: The Last Jedi continúa la historia de los Skywalker, con los nuevos personajes Rey y Finn uniendo fuerzas con Luke y Leia en una nueva aventura que desentierra revelaciones del pasado.

En Estados Unidos, la última entrega de la saga galáctica superó el fin de semana a Jumanji: Welcome to the Jungle, que se hizo con US $50.6 millones (Q371.4 millones) frente a los US $52.4 millones (Q384.6 millones) de Star Wars.

La secuela de la popular Jumanji (1995), protagonizada por Dwayne Johnson, Jack Black, Kevin Hart y Karen Gillan, cuenta cómo 4 amigos de instituto son absorbidos por un videojuego, donde deberán sobrevivir para volver a la realidad.