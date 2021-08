Sony reivindica a la gran pantalla

Billie Eilish estrena este viernes Happier Than Ever: A Love Letter to Los Angeles, un concierto especial de Disney+ y para el que fichó al venezolano Gustavo Dudamel al frente de la Filarmónica de Los Ángeles (LA Phil).

Con Robert Rodríguez (Sin City, 2005) como director junto a Patrick Osborne, este documental mezcla imágenes de la actuación de Eilish en el emblemático Hollywood Bowl de Los Ángeles (EE. UU.), con unos evocadores pasajes de animación que sirven para encadenar las diferentes canciones.

Pero, ante todo, este concierto es un tributo a Los Ángeles y una oportunidad perfecta para escuchar de principio a fin Happier Than Ever (2021), el reciente disco de Eilish con el que dio continuidad al impresionante fenómeno de su debut When We All Fall Asleep, Where Do We Go? (2019).

“Es muy emocionante poder hacer esto en mi ciudad natal, Los Ángeles, un sitio que realmente me hizo ser quien soy”, apunta la joven estrella en un documental en el que está siempre escoltada por su hermano y habitual colaborador, Finneas.

7

premios Grammy ha ganado la intérprete de Bad Guy.

La ganadora de siete Grammy, incluidos dos de grabación del año (bad guy y everything i wanted) y uno de disco del año (When We All Fall Asleep…), también se mostró encantada por compartir escenario con Dudamel y con otro invitado latino como el guitarrista brasileño Romero Lubambo.

El lado oscuro de la fama y la presión social son algunos de los temas que vertebran tanto su segundo álbum como este Happier Than Ever: A Love Letter to Los Angeles, donde el vibrante pop electrónico de Eilish se da la mano con los arreglos orquestales de LA Phil.

Esta alianza no es algo nuevo para Dudamel, ya que en la más de una década que lleva al mando de la orquesta angelina siempre ha apostado por unir los caminos de la música clásica y la popular.

Por otro lado, el documental aprovecha la solemnidad de un vacío Hollywood Bowl y la realza con impactantes y excitantes juegos de luces.

En cuanto a las partes animadas, Happier Than Ever: A Love Letter to Los Angeles recorre las calles de Hollywood y la costa californiana en un viaje a lugares clave de la biografía de Eilish.

Antes de interpretar la última canción del concierto, Male Fantasy, la cantante asegura que esta actuación “ha sido una experiencia mágica, hermosa e increíble”: “Es un sueño hecho realidad”, cierra.

Los Ángeles (EE. UU.)/ Redacción Cultura