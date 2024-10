Socializarán proyecto de ley para bajar precios de las medicinas

Los miembros de la Comisión Nacional del Salario Mínimo (CNSM) no lograron ponerse de acuerdo para fijar los pagos correspondientes a los trabajadores que por ley deben fijarse para el siguiente año. Por consiguiente, ahora estará en manos del Presidente de la República decidir si mantiene las mismas cifras u opta por subirlas.

Alejandro Ceballos, miembro de esta instancia y representante de la industria textil y de maquila, explicó que, tras el desacuerdo, se eleva el informe a la Junta Monetaria (JM) y al Instituto Guatemalteco de Seguridad Social (IGSS) para que emitan sus opiniones sobre el tema.

La parte patronal del sector agrícola pidió que no se hiciera ningún incremento para el próximo año, pero los representantes de los trabajadores (sindicatos) solicitaron un incremento de 200 quetzales. Según Ceballos, esa cantidad es exagerada y no podría ser absorbida por los empleadores. El resto de sectores no agrícolas propuso un aumento de 3.05 por ciento para ambas actividades productivas, tanto del departamento de Guatemala como para las que operan en el resto del país.

El presidente de la Junta Monetaria y del Banco de Guatemala, Alvaro González Ricci, explicó que recién el 15 del presente mes se recibió el informe de la CNSM. La junta tiene 30 días para hacer sus comentarios de tipo técnico, señaló el funcionario. Se esperaría que esas observaciones sean remitidas durante la primera quincena de noviembre.

El IGSS también tendrá que referir sus comentarios sobre el tema, de acuerdo con los puntos que deberá explicar la Comisión. El mandatario tiene hasta el 28 de diciembre para decidir el porcentaje del incremento o bien optar por mantener los pagos vigentes.

La última vez que hubo consenso entre las partes para modificar las pagas mínimas a los trabajadores fue durante el gobierno de Otto Pérez Molina (2013). Luego, siempre ha habido discrepancias.

Finalmene, es el Presidente quien opta por los incrementos, explicó Ceballos. Añadió que el planteamieno de su sector se ajusta al nivel de inflación registrado.

Pagos vigentes

En 2023, durante el último año de gobierno de Alejandro Giammattei, los emolumentos se incrementaron en 3.6 y 6.6 por ciento, respectivamente. Las tablas, por sector, quedaron así (quetzales por mes, incluyendo 250 de bonificación):

Departamento de Guatemala

Agrícola 3,516.86

No agrícola 3,634.59

Exportadora y maquila 3,343.01

Resto del país agrícola 3,374.42

No agrícola 3,477.82

Exportadora y de maquila 3,171.90