“Sitges” exhibe cortos para el confinamiento

La rapera guatemalteca lanza un video cargado de poesía visual y audible.

En medio del confinamiento que se vive alrededor del mundo, Rebeca Lane construye un refugio con el video de A veces, canción que cierra su disco Obsidiana. En el material, la rapera guatemalteca une la poesía visual con la audible, para reflejar cómo la soledad y hablar con ella misma dibujó su camino de seguridad y creatividad.

Sin miedo

Aunque el lanzamiento de A veces estaba planificado desde hace meses, Rebeca Lane publicó el viernes un video que explora un estado que puede llegar a manifestarse durante el confinamiento por el COVID-19. “En el tema hablo de cómo mi camino en la música y en la poesía me ha ayudado a no pensar en la soledad como un faltante. Por el contrario, me ha enseñado a saber que todo lo que necesito está en mí misma y que en este tiempo no estoy sola, pues comparto conmigo”, afirma la rapera.

Con esta canción, la rapera habla de no temerle a la soledad.

Concepto

Decidida a plasmar visualmente esta canción, Lane le pidió a su amiga y colega Violeta Kovensky dirigir un video, el cual fue rodado el año pasado en Buenos Aires, Argentina: “Me presentó un guion enfocado en el fashion film, que se centra en movimientos lentos, en los encuadres y en la sutileza de las imágenes”. La guatemalteca dice que la idea le encantó, sobretodo porque este concepto poético se aleja de lo enérgico que suele ser el rap y se adentra en la reflexión.

Nuevas realidades

Al igual que muchos músicos y artistas guatemaltecos, estos días Rebeca permanece en casa para contribuir con las medidas dictadas ante la pandemia. La rapera asegura que al principio se asustó por la pausa laboral, pero después reflexionó acerca de la importancia de trabajos en sectores como la salud y la agricultura, que son poco reconocidos pero vitales en Guatemala.

Además de cancelar conciertos, la cantante tuvo que poner en espera su nuevo material discográfico, en el cual mezclará sus conocimientos como socióloga y música. “En el álbum exploraré la realidad de mujeres que están en el interior del país y fuera de mi círculo cercano, para traducir sus experiencias en canciones”, adelanta.

Dato

El video de A veces está disponible en el canal de YouTube de Rebeca Lane.