Sin efecto Setién, el Barcelona cae en Mestalla

Madrid, EFE.- Mestalla y una de las mejores versiones del Valencia en lo que va de temporada dejaron al Barcelona sin el impulso ni el giro pretendido con el cambio de entrenador y la llegada al banquillo de Quique Setién.



El golpe de mano dado por los responsables del club azulgrana luego de perder la Supercopa en Arabia Saudita no ha tenido la respuesta esperada y este sábado, en Valencia, el técnico cántabro encajó el primer revés en su periplo como técnico del Barcelona.



Pudo ser antes y pudo ser peor. Al margen del espejismo que marcan estadísticas a menudo ficticias en el mundo del futbol como el número de pases y el porcentaje de posesión, la realidad aventura un devenir complicado para la era abierta en la entidad barcelonesa con la llegada de Setién.



Al apurado triunfo logrado en su debut contra el Granada en el Camp Nou y a la sufrida clasificación para los octavos de final de la Copa del Rey después de estar contra las cuerdas contra el Ibiza, ha continuado el varapalo anunciado, encajado en el primer compromiso con algo de enjundia con el que se topó el plantel del campeón.



Setién tomó al Barcelona líder de la Liga y puede dejar de serlo en esta jornada si el Real Madrid no pierde el domingo en Valladolid. Valverde abandonó al equipo después de 75 minutos de exhibición en Yeda, en la Supercopa, contra el Atlético de Madrid. Insuficientes para la clasificación pero reveladores. En Ibiza tardó 70 en lanzar a puerta y en Mestalla ha estado 90 sin marcar.



El Valencia, sin Dani Parejo y sin Rodrigo Moreno hasta la segunda mitad, sacó los colores al Barcelona, al que no ganaba en Mestalla desde hacía 13 años. Venció por 2-0 pero el daño pudo ser mayor si no hubiera sido por Marc Andre Ter Stegen, que paró un penal, por el poste o por el árbitro y el VAR, que dejaron sin validez un tanto de Gabriel Paulista en el tramo final.



El conjunto de Albert Celades, sonrojado en Mallorca una semana atrás, tres días antes de ser arrollado por el Real Madrid en la Supercopa, acentuó las dudas del vigente campeón que ni siquiera contó con el efecto Messi de otras veces. El gol en propia puerta de Jordi Alba y el de Maxi Gómez reanimaron al Valencia y subrayaron las sospechas sobre el futuro de su rival.



No parece advertir dudas el Sevilla, que dejó atrás los traspiés contra el Athletic y el Real Madrid para superar con autoridad al Granada (2-0) y asaltar, a expensas del partido del Atlético Madrid con el Leganés, la tercera plaza del torneo.



Los tantos del holandés Luuk de Jong y de Nolito dejaron encarrilada la victoria en la primera parte. Entre ambos goles, el árbitro y el VAR revocaron un penal a favor del Granada que había indicado el juez.



Solo tuvo que sostener su renta el cuadro de Julen Lopetegui contra el intento de reacción del Granada, que sumó su segunda derrota seguida, la cuarta en los últimos cinco partidos. Se asienta en la parte alta el Sevilla, superado solo por el Barcelona y el Real Madrid en la clasificación.



En el meollo de la carrera europea se incrusta el Villarreal que salió de Mendizorroza con los 3 puntos (1-2) gracias al joven Fernando Niño Fer Niño, que se convirtió en el héroe del cuadro de Javier Calleja el día de su debut. El canterano saltó al campo en el 88 con empate a un gol. Ocupó el sitio del colombiano Carlos Bacca. Un minuto después, culminó a la perfección una jugada que dio la victoria a su equipo.



Era el primer balón que tocó jugador de 19 años que se había estrenado en la Copa del Rey pero que nunca había participado en la Liga. Resolvió Fer Niño un duelo que parecía abocado al empate luego de los goles de Bacca, primero, y el posterior empate de Joselu Mato en el 80.



Un paso al frente para el equipo de Calleja y uno atrás del conjunto vasco, que tiene 7 puntos por encima del descenso, que pueden quedar en 4 si el Celta se impone al Éibar.



En la jornada matinal, el Athletic cortó la línea ascendente del Espanyol, que no pudo pasar del empate en el RCDE Stadium en una fecha clave. Se quedó a medio camino el conjunto de Aberlardo Fernández, que aún no conoce la derrota y que se aferró al olfato de Raúl De Tomás, refuerzo invernal que cuenta sus partidos por goles.



Fue un frenazo también para las aspiraciones europeas del Athletic, que no pudo resguardar hasta el final la ventaja que adquirió a los 12 minutos con el gol de Villalibre. A la hora de juego empató De Tomás, que ha visto puerta en los 3 encuentros que ha jugado. No culminó la remontada el Espanyol, que sigue sin ganar como local en lo que va de temporada y sigue en la parte baja de la clasificación.