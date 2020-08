Silva quiere la orejona

Bartomeu sale al paso después de la humillante derrota del Barsa en la Champions.

Josep Maria Bartomeu, presidente del Barcelona, explicó que “los próximos días” ejecutarán decisiones que ya tenían pensadas “antes del regreso de la Champions y algunas otras”, después de la dura derrota propinada por el Bayern Munich (8-2) en los cuartos de final.

“Es una noche muy dura y lo lamento por todos los socios y por el club que representamos. Felicito al Bayern Munich. Nosotros no hemos estado a nuestro nivel ni a la altura del partido”, dijo en declaraciones a Movistar+.

Respecto a las declaraciones de Gerard Piqué, quien pidió “cambios estructurales”, Bartomeu admitió que “tiene razón y por eso se van a tomar decisiones”.

Pero no ha querido aclarar cuáles son y si una de ellas es la convocatoria de elecciones: “hoy es un día para reflexionar, para estar con mucha pena y no para tomar decisiones en caliente”.

“Vergüenza”

El central azulgrana Gerard Piqué dijo que lo vivido en Lisboa “es una vergüenza” y que “el club necesita cambios estructurales”, justo al finalizar la histórica debacle contra el Bayern en los cuartos de final de la Liga de Campeones.

“El club necesita cambios. Y no hablo solo del entrenador y de los jugadores. El club necesita cambios de todo tipo. Nadie es imprescindible. Yo soy el primero que me ofrezco a dejarlo si es necesario. Ahora sí que hemos tocado fondo”, añadió.

Además, explicó: “Fue un partido horrible y tenemos una sensación nefasta. Es una vergüenza, no se puede competir así. Y no es la primera, ni la segunda ni la tercera vez. Es muy duro y espero que sirva de algo”.

Y es que al Barcelona no le habían marcado 8 goles desde 1946 y en la Champions nunca había permitido tal cantidad, incluso no había recibido 4 dianas en los primeros 45 minutos.

Futuro incierto

Quique Setién aseguró que aún no piensa renunciar, tras la eliminación. Foto: EFE.

El técnico azulgrana, Quique Setién, no quiso pronunciarse sobre su futuro como técnico azulgrana. “Todavía es muy pronto para saber si voy a continuar o no. No depende de mí y hay que hacer una reflexión teniendo en cuenta lo que ha sucedido”, manifestó.