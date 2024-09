Siguen los eventos asociados a las lluvias

Carlos Mata

Grupo de Investigación Siglo de Oro (GRISO)

ue una palabra signifique algo no quiere decir que lo signifique siempre y en todo lugar. Por ejemplo: “banco”, entre otras varias acepciones más, puede significar ʻentidad financiera’ o ʻlugar donde sentarse’.

El contexto y la situación nos llevan a entender cosas distintas si alguien dice: “Voy al banco, porque necesito sacar dinero” o “Voy al banco, porque necesito descansar”. Algo similar pasa con la expresión “estar o poner algo en astillero”. Cierto que en la carta de un comisario real de abastos, de 1595, localizada por Cabello Núñez donde se habla de harina y trigo “puestos en astillero”, la expresión vale efectivamente ʻestar listos, preparados para ser recogidos’; y lo mismo en los pasajes aducidos por Trapiello como por ejemplo “ya tenéis vuestro libro en astillero”, de El pasajero (1616), de Cristóbal Suárez de Figueroa. Pero la expresión, en otros contextos, puede significar otra cosa distinta.

Una sencilla consulta al Corpus diacrónico del español (CORDE, en línea) basta para localizar numerosos ejemplos de la expresión “en astillero”, entre ellos la definición que da Gonzalo de Correas en su Vocabulario de refranes y frases proverbiales (1627): “Estar en astillero. Lo ke no está en perfezión, komo las naves akabadas de fabrikar de madera sin averlas akabado de adornar” (mantengo las grafías que deseaba Correas para su texto). Me parece que esta definición no se ha señalado, al menos en las declaraciones y entrevistas de estos últimos días.



Por otra parte, varios de esos ejemplos que trae el CORDE, correspondientes a pasajes de novelas picarescas, testimonian el significado ʻcon apariencia de’ que tiene la expresión “ponerse en astillero”. Por ejemplo, en Aventuras del bachiller Trapaza, quintaesencia de embusteros y maestro de embelecadores (1637, título significativo), leemos: “Una de las cosas que se lo estorbaban a Trapaza era haberse puesto en astillero de tan gran caballero en Madrid, huyendo no poco de verse donde estuviesen portugueses…

(Continuará)