Sevilla conquista la Vuelta Bantrab

En una verdadera cátedra sobre el pavimento, Óscar Sevilla y Miguel Ángel Superman López, del Team Medellín-EPM, se escaparon para llegar, tal y como lo hicieron en la jornada inicial, juntos a la meta ubicada en Patzún, para hacer el 1-2 en la clasificación general.

Esta vez fue López quien pasó primero, apenas unos centímetros delante de Sevilla, quien, con el mismo tiempo, retuvo el suéter de líder y el título de campeón. López sabía que había hecho suya la categoría de la montaña, luego de que en una salida impresionante conquistó los principales premios en la etapa, donde los dos de primera categoría le dieron 10 puntos cada uno.

En la clasificación de las volantes, el ganador fue Jorge Ramírez, del Petrolike mexicano, quien tomó el liderato desde la segunda fecha y ya no lo soltó. “Creo que en mi carrera no me había topado con una montaña tan difícil de subir como la de hoy (ayer), pero hubo que ir a tope para ganar esos puntos que estaban sobre la mesa”, resaltó López.

“Me sentí bien en la jornada, aunque lamentablemente me quedé sin equipo para poder competirles a los rivales que traían el mismo tiempo que yo”, reflexionó Chumil. “La mejor de todas las largadas fue la de hoy (ayer), por el ascenso que hubo que superar y las vistas hacia el lago de Atitlán”, finalizó el nacional, quien volverá a entrenarse con su equipo en España.