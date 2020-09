Serrat reúne a “los Benedettis”, en una antología

El thriller Tenet, la nueva propuesta del director Christopher Nolan y la primera superproducción que llega a los cines en plena pandemia, arrancó este fin de semana en EE. UU. y Canadá con una recaudación estimada de US $20.2 millones (Q156.2 millones), informó hoy el blog especializado Box Office Mojo.



Un estreno de esa cifra para una cinta que cuenta con un presupuesto de unos US $200 millones (Q1 mil 546.8 millones) sería decepcionante en un contexto normal, pero en la actualidad únicamente está operativo el 65 por ciento del mercado estadounidense y, además, funcionando con capacidad limitada en las salas de cine.



Tenet se proyecta en unos 2 mil 800 cines del país, una cifra mucho menor de la habitual para una producción de este estilo, debido en parte a que las salas de ciudades como Nueva York, Los Ángeles, Seattle o San Francisco aún están cerradas por la pandemia del coronavirus.



“En territorio doméstico (EE. UU. y Canadá), aunque nuestros resultados muestran que la película ha gustado tanto como otras previas (de Nolan) como Dunkerque. Literalmente no hay contexto con el que comparar los resultados de una película estrenada durante una pandemia”, indica el estudio Warner Bros. en un comunicado.



En el ámbito internacional, la película suma US $126 millones (Q974.4 millones), así que el total de ingresos global asciende a US $146.2 millones (Q1 mil 130.7 millones) en dos semanas de proyección.



Analistas consultados por la publicación especializada Variety sostienen que la cinta tendría que sumar US $500 millones (Q3 mil 867 millones) para que el estudio no pierda dinero (hay que sumar los gastos de publicidad), algo que consideran posible ya que la película previsiblemente estará mucho más tiempo de lo normal en cartelera.



El fikme, uno de los más esperados del año, está protagonizado por John David Washington, Robert Pattinson, Kenneth Branagh y Elizabeth Debicki. Su enrevesada trama gira en torno a la manipulación del tiempo para desentrañar una conspiración criminal.

*EFE