¿Seres inteligentes visitaron la Tierra hace miles de años?

La cantautora Gaby Moreno y la chef Mirciny Moliviatis se unieron para escribir Cocina & Música, que versa sobre historias y variadas preparaciones. Durante una convivencia con medios de comunicación, ambas personalidades guatemaltecas nos hablaron sobre algunos detalles de su contenido.



Platíquennos sobre este proyecto que combina gastronomía y música en forma de un libro culinario.



Gaby: es una colaboración hermosa en la cual unimos fuerzas para lanzar este libro especial con muchas recetas de Mirciny, que contienen historias o crónicas sobre mis canciones, de las cuales se inspiró. Asimismo, en cada capítulo encuentran un QR que los lleva a una Playlist de mis temas.



Mirciny: cada sección de la obra tiene una introducción que explica que las preparaciones están inspiradas en algunas letras de Gaby. Por ejemplo, hay uno que me encanta porque compartimos que los desayunos es nuestra hora favorita del día, que estos deben ser buenos para nuestro cuerpo y brindar energía.



¿Cómo combinaron ambos talentos?

Mirciny: es fácil cuando la música y cocina evocan emociones, es transportarnos a un lugar por medio de una canción, así como recordar a alguien por medio de un olor y sabor. Considero que juntas nos rememora algo o las mejores sonrisas vienen de una letra o buenos alimentos.



¿Qué es la música para ti, Mirciny?

Para mí es relajación. Yo me divierto mucho en el carro durante el tráfico, voy cantando, es un instante en el que me desconecto y cuando estoy estresada pongo melodías que me relajen. Entonces, un café y una canción me evocan paz.



Y para Gaby, ¿qué es la comida o cocinar?



Armonía, soy feliz cuando termino de cocinar algo y puedo disfrutarlo y se siente muy bien decir que uno lo preparó. Sentarse y disfrutarla me trae muchísima felicidad y más cuando estoy escuchando música.