Semana Santa con devoción, en la provincia

Proyecto ha contribuido a frenar la migración irregular en áreas de Quiché y Sololá.

Quiché y Sololá son dos de los departamentos del país de donde surge más migración irregular. Cientos de adolescentes y jóvenes de dicha región deciden abandonar sus pueblos y sus familias, en busca de mejores oportunidades en otros países.

Sin embargo, esa realidad está cambiando con proyectos educativos y de tecnificación, los cuales son impulsados por el Gobierno de la República para frenar el éxodo. Uno de los programas es el Centro de Formación Quédate, a cargo de la Secretaría de Bienestar Social (SBS), en el cual se forma a la adolescencia y a la juventud. Dos de estos establecimientos están en Joyabaj, Quiché, y Santa María Visitación, Sololá.

Foto: Noé Pérez/DCA

Un equipo del Diario de Centro América se apersonó en el recinto ubicado en Joyabaj, donde constató el anhelo, el deseo de superación y la actitud de los beneficiarios por sobresalir.

Élida se despide de sus seres queridos y se apresta a viajar a la cabecera municipal de Joyabaj, para continuar su aprendizaje en repostería, el cual recibe en el Centro de Formación Quédate.

Foto: Noé Pérez/DCA

Estos principios de vida los materializa Gabriel, de 15 años, quien tres veces a la semanana se levanta a las 5:00 y camina 15 kilómetros desde su comunidad hasta Joyabaj, para acudir al Centro de Formación Quédate, donde se orienta en el oficio de panadero.

Él es el menor de tres hermanos, los otros migraron hace años a Estados Unidos debido a la falta de oportunidades educativas y laborales. Gabriel reconoce que esta no es la opción correcta, pues su visión es emprender un negocio.

Los muchachos reciben una formación de alto nivel y en espacios modernos.

Foto: Noé Pérez/DCA

“Estoy buscando cómo instalar un horno artesanal o industrial para la fabricación de pan y vender mi producto. Mis hermanos me invitan a irme con ellos, y les he explicado que esa no es mi prioridad, ya que aquí hay opciones, como la que facilita el Gobierno”, comentó.

Debido al Covid-19 el proyecto fue suspendido de manera temporal, y fue retomado este año con medidas de bioseguridad.

Foto: Noé Pérez/DCA

En el Centro Quédate tiene la oportunidad de aprender un oficio y, al mismo tiempo, cerrar sus estudios del nivel básico, emprender una carrera de diversificado y acudir a la universidad para graduarse de abogado, pues su anhelo es ayudar a su comunidad.

Retoma sus estudios

Otro ejemplo de superación es el de Élida, de 17 años, quien vive en un hogar desintegrado debido a la migración, ya que su padre partió a Estados Unidos en búsqueda de una nueva oportunidad para su familia.

Foto: Noé Pérez/DCA

La adolescente es la mayor de tres hermanos y, debido a la necesidad de apoyar a su madre, abandonó sus estudios cuando tenía siete años. Una década después, logró ingresar en el Centro Quédate de Joyabaj, donde se inscribió en el curso de repostería, lo que le permitirá retomar sus estudios.

El Centro de Formación Quédate, de Joyabaj, Quiché, ha brindado atención a decenas de jóvenes, quienes reciben capacitaciones para emprender un negocio.

Foto: Noé Pérez/DCA

“Para nadie es un secreto que migrar de manera irregular es poner en riesgo la vida. Gracias a Dios, aquí en Quiché contamos con un centro donde podemos superarnos y evitamos arriesgar nuestra integridad, al buscar una opción en otros países”, resaltó.

Centros de formación

Los Centros de Formación Quédate fueron impulsados por el Gobierno para evitar la migración irregular de niños, niñas y adolescentes. En cada recinto se potencializan las habilidades y destrezas de dicha población, que pueden replicar en sus comunidades.

Gabriel dijo ser optimista con el apoyo que recibe del Gobierno, mediante la SBS, y espera abrir una panadería.

Foto: Noé Pérez/DCA

Los establecimientos apoyan a la juventud con cursos técnicos como panadería, electricidad, corte de cabello, cocina, repostería, corte y confección, reparación de computadoras, electricidad, gastronomía guatemalteca, mecánica básica para motos, carros y tuc tuc.

Con la venta de productos elaborados en el centro, los jóvenes se agencian de fondos para cubrir gastos.

Foto: Noé Pérez/DCA

Con el apoyo del Ministerio de Educación (Mineduc), mediante el Programa del Centro de Educación Extraescolar (Ceex), se fortalecen las oportunidades a dicha población que por alguna razón ha dejado de estudiar, para que cierre su primaria y básicos en dos años o pueda estudiar un bachillerato en ciencias y letras con orientación en emprendimiento.