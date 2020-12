Selección se enfrentará a Arabia Saudita

El campeón panamericano nos habla sobre su deporte.

El pentatleta guatemalteco Charles Fernández, clasificado para los Juegos Olímpicos de Tokio, habló sobre los cambios que debió afrontar debido a la pandemia y la forma en la que se ha iniciado la preparación para 2021, cuando espera volver a competir internacionalmente.

A principios de diciembre, tanto Charles como el resto de la Selección Nacional de Pentatlón Moderno retomaron la actividad presencial, con entrenamientos en el Estadio Doroteo Guamuch Flores y en la Piscina de la Federación Nacional de Natación, en la zona 15 capitalina.

“Desde que comenzó la pandemia, mucho ha pasado en mi vida personal y también en cuanto a mi planificación, pues la cancelación de los Juegos Olímpicos este año fue lo primero que impactó en todo el trabajo”, comentó Fernández en una entrevista para el Comité Olímpico Guatemalteco.

“Pero he tratado de darle un enfoque positivo, y hacia allá he llevado mi manera de pensar y aprovechar el momento como persona para poder descansar un poco, pues había acumulado mucho estrés desde hace un año, cuando terminé mis estudios y comencé la preparación para Tokio”, reconoció el pentatleta.

“En este momento puedo decir que estoy bien, no siento presión y es porque estoy concentrado exclusivamente en mi trabajo para llegar en la forma más óptima a los Juegos Olímpicos, y es una labor bien calculada para mantener el equilibrio en cada etapa, con miras a los campamentos y copas del mundo que estarán en el camino y los Juegos en sí, de tal manera que la planificación va perfecta y no me ha faltado nada en estos meses”, contempló Fernández.

Pentatleta guatemalteco

“Escuchar el himno nacional en el podio es un sentimiento que no se puede describir con pocas palabras, porque es la culminación de un proceso, mucho trabajo y representa alcanzar un propósito como lo es el poner el nombre de Guatemala en lo más alto y, por ejemplo, en los Juegos Panamericanos de Lima, que es lo más reciente, mi objetivo era clasificarme para los Juegos Olímpicos pero, además, se logró subir al podio y que sonaran esas notas, y no hay nada que llene más que eso, porque aunque nuestro país sea pequeño, yo sé que tiene los corazones más grandes del mundo”, confesó.

“Como atleta mi responsabilidad es precisamente esa, nosotros reflejamos ante el mundo quiénes somos los guatemaltecos, y eso lo voy a seguir haciendo por el resto de mi vida, dentro o fuera del deporte”, añadió Charles.

“Mi deporte abarca cinco disciplinas: esgrima, natación, equitación, carrera y tiro, y todo se lleva a cabo en un solo día, por lo cual es muy exigente, y en una final nos enfrentamos 36 competidores y entre todos nos enfrentamos en las rondas de esgrima, en las cuales nos dan un minuto para tocar al rival”, explicó Fernández.

“Después se pasa a la natación, en la cual se debe nadar 200 metros libres. Luego sigue la equitación, prueba en la cual le dan a uno 20 minutos para conocer al caballo, en la cual se debe pasar 15 obstáculos en el menor tiempo posible y con la menor cantidad de faltas”, refirió.

“La última prueba que es la combinada de tiro y carrera, debemos cubrir 4 x 800 metros, en la cual se debe disparar 5 veces en cada vuelta, cuya dificultad es tratar de equilibrar las pulsaciones después del recorrido. El objetivo es de ir superando adversarios y no dejarse alcanzar por los de atrás, y gana quien cruce primero la meta”, explicó Fernández.