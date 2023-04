Selección de softbol llega a Argentina

Foto: Cortesía CDAG

La edición inaugural de la Copa Mundial de Softbol Masculino Sub-23 de la WBSC

(Confederación Mundial de Beisbol y Softbol, en inglés) se jugará en el Estadio Nafaldo Cargnel y El

Plumazo en Paraná, Argentina.

Doce equipos de los cinco continentes disputarán el torneo en dos grupos: A: No. 1 Argentina (anfitrión), No. 4 Australia, No. 6 Rep. Checa, No. 10 México, No. 12 Sudáfrica y No. 14 Singapur. B: No. 2 Canadá, No. 3 Japón, No. 7 Nueva Zelanda, No. 8 Venezuela, Equipo WBSC (No. 13

Guatemala) y No. 21 Israel.

El certamen arrancará el sábado 15 y durante cinco días se llevará a cabo la fase de grupos, de la cual saldrán los tres mejores de cada uno para avanzar a la súper ronda. Las dos naciones con los mejores resultados disputarán la final, el 25 de este mes.

La novena guatemalteca abrirá su participación el sábado contra Japón, una de las potencias, confirmó el entrenador Julio Albizures, antes de abordar el vuelo que trasladó al equipo al sur del continente.

“Gracias por la oportunidad. Agradezco mucho a Diario de Centro América, que siempre

está al pendiente de nuestro hermoso deporte. Con la bendición de Dios, confío en que todo va a salir muy bien”, añadió.

“Vamos a ir a jugar con todo, no vamos a especular contra ningún rival y desde el inicio contra Japón saldremos a vencer o a morir y es que cada equipo tiene sus particularidades y hemos recibido reportes de nuestros informantes y trataremos de avanzar a la súper ronda y después pelear por las medallas”, resaltó.

“Lo más difícil en nuestro deporte es batear, así que haremos lo necesario para fabricar carreras que les permita trabajar con tranquilidad a nuestros lanzadores y que se mantengan frescos para cuando se necesiten”, concluyó el estratega.

La novena azul y blanco comenzó desde ayer con los fogueos en Paraná para ponerse en modo mundialista.