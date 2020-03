Selección de ciclismo se reporta desde Chile

El bádminton podría regresar a la competencia a finales de abril.

Kevin Cordón trata de mantener el ritmo de entrenamiento. Aunque quisiera no puede frenar, porque a finales de abril se podrían reactivar los torneos para sumar puntos en el ranquin.

El seleccionado de bádminton se entrena, junto a tres atletas más, en las instalaciones de la Federación. Trata de llevar la cuarentena de la mejor forma entre su casa y el gimnasio de la zona 5.

Cordón mantiene firme el objetivo de participar en sus cuartos Juegos Olímpicos, sobre todo después de que el Comité Olímpico Internacional (COI) y los organizadores de Tokio 2020 anunciaran que todo sigue normal para arrancar el 24 de julio.

56 puesto se ubica Kevin Cordón en el ranquin mundial de bádminton.

“Desde el 12 de abril se cancelaron todos los torneos, y si todo empeora van a seguir cambiando fechas. En las últimas dos semanas de abril todo volverá a normalidad para seguir con la puntuación a olímpicos”, indicó.

La Federación Internacional de Bádminton aún no define nada, y los atletas de todo el mundo están a la espera de un anuncio oficial; por ahora lo único que saben es que volverán a la acción a finales de abril.

Cordón tiene previsto participar en el Abierto de Perú, que se realizará del 16 al 19 de abril, y después competirá en el Panamericano, que en un inicio se realizaría en Guatemala, pero se cambió de sede debido al estado de calamidad en nuestro país.

Kevin Cordón, seleccionado de bádminton, sigue con el trabajo, camino a los Olímpicos de Tokio.

“Una opción es cerrar el ranquin como está, pero no es justo para los demás jugadores que aún tienen posibilidad de clasificar. Si fuera así, yo estaría adentro porque estoy en el puesto 56 de todo el mundo, y no tendría ningún problema”, expresó el atleta nacional.

Por ahora todo es un misterio para los atletas de bádminton, y por eso mantienen la exigente preparación. “Por mí fuera, me hubiera ido a la Unión, Zacapa, con mi familia, pero no quiero perder días de entrenamiento, porque en cualquier momento se normaliza todo, y estaría fuera de ritmo. En mi caso, me tengo que arriesgar y entrenar para estar en forma”, aseguró.

Kevin Cordón espera unirse a los atletas que ya tienen su presencia asegurada para los Olímpicos de Tokio, y por eso tiene que seguir sumando puntos en el ranquin, que en un inicio cerraría a finales del próximo mes.