Segeplan orienta sobre gestión de financiamientos

Con el objetivo de impulsar el cumplimiento de requisitos para opiniones técnicas, procesos generales de gestión de recursos externos y divulgar la guía de los programas y proyectos de cooperación internacional, la Secretaría de Planificación y Programación de la Presidencia (Segeplan) presentó ayer los manuales que agilizarán la diligencia del respaldo económico extranjero.

“En esta función, Segeplan recibe los expedientes que los ministerios han negociado o contratado con algún cooperante, ya sea financiamiento reembolsable o cooperación no reembolsable de las distintas fuentes multilaterales y bilaterales que están en el país”, explicó Keila Gramajo, titular de la Segeplan.

Reiteró que el material trasladado es un modelo de cómo se deben entregar los expedientes a Segeplan, para el desarrollo de proyectos de inversión física ejecutados con préstamos o donaciones.

48 donaciones han sido autorizadas en 2022, que suman US $31 millones.

De acuerdo con Gramajo, este año han sido aprobados 48 programas de cooperación internacional no reembolsable, que ascienden a US $31 millones, y 3 operaciones de préstamo que suman US $386 millones. La funcionaria afirmó que con esta estrategia se busca mejorar la coordinación con los cooperantes y refirió que actualmente se tienen más de 25 fuentes de apoyo monetario.

Entre los países que mayor respaldo ofrecen están República de China en Taiwán, Estados Unidos, España y Alemania, así como la Unión Europea.