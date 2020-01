Sector exportador, positivo por nuevo ciclo de la gestión pública

El Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE) oficializó la incorporación de Corea del Sur como nuevo socio extrarregional del organismo, con un capital de US $450 millones.



El ingreso de Corea del Sur se completó con el pago de la primera cuota de capital, cuyo monto no fue precisado, indicó el organismo que tiene su sede en Tegucigalpa.



Agregó que la incorporación de Corea del Sur ratifica al BCIE como “el aliado estratégico” de Centroamérica, ya que atraerá recursos externos para los países de la región.



El presidente ejecutivo del BCIE, Dante Mossi, dijo que Corea del Sur es un “socio de alta calidad crediticia” y ya ha generado “un impacto positivo e inmediato” en el perfil financiero del banco.



“Damos la cordial bienvenida al nuevo socio”, subrayó Mossi, quien aseguró estar comprometido en “hacer una integración ejemplar que dé como resultado un banco de desarrollo más fuerte asegurando un crecimiento sostenible de la región”.



La incorporación de Corea del Sur como socio extrarregional del BCIE, además, fortalecerá la gobernabilidad institucional y mejorará los beneficios de los esquemas de cooperación suscritos entre el BCIE e instituciones coreanas en favor de sus países miembros, añadió.



El capital de Corea del Sur es de US $450 millones, lo cual generará un incremento en el monto disponible de créditos por US $2 mil 250 millones y, a la vez, representa un alza en la cartera del BCIE de US $7 mil millones a más de US $9 mil millones para promover programas y proyectos en la región, añadió.



Corea es una de las economías más grande de Asia, líder en tecnología e innovación, y la región centroamericana se beneficiará directamente de su vinculación al BCIE, señaló el organismo regional.



El BCIE fue fundado por El Salvador, Costa Rica, Guatemala, Honduras y Nicaragua. Luego se sumaron Panamá y la República Dominicana como socios regionales, mientras que Belice está bajo el estatus de país beneficiario no fundador.



Los países socios extrarregionales del BCIE son Argentina, Colombia, Cuba, España, México y Taiwán. Tegucigalpa, EFE