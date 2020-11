Sech recibe las llaves de Ciudad de Panamá

El artista urbano Sech recibió hoy es las llaves de la Ciudad de Panamá, donde nació y creció, en un reconocimiento a su trayectoria, en el que pidió a sus seguidores no rendirse nunca y perseguir sus sueños.



“No nos podemos rendir (…) ¿cuántos sueños habrá en el cementerio porque nunca se cumplieron por no intentarlo, porque alguien les dijo que no? No importa la edad que ustedes tengan, den gracias a Dios y pidan de corazón. Les prometo que algo pasará”, expresó el cantante y productor musical tras agradecer el reconocimiento.



El alcalde de Panamá, José Luis Fábrega, y Maritza Villarreal, la representante del corregimiento de Río Abajo, donde Sech se crió, hicieron la entrega de las llaves y del pergamino que lo nombra huésped de honor de la capital.



Fue en un acto celebrado en la Casa de la Municipalidad, situada en colonial Casco Antiguo de la capital, al que asistieron los familiares y allegados del artista urbano. “Te vimos chiquito, siempre educado y alegre, y ahora con el tiempo te has convertido en un joven que no ha perdido su humildad (…) has triunfado y lo seguirás haciendo”, declaró Fábrega.



Sech está en el punto más exitoso de su carrera musical tras recibir este año el premio Billboard de la Música Latina 2020 al Artista del Año (debut) y dos nominaciones a los Latin Grammy, a la Mejor Interpretación Reguetón y Mejor Álbum de Música Urbana.



El artista de reguetón, trap y dancehall ha colaborado con otros grandes cantantes del género como Daddy Yankee, J.Balvin, Rosalía, Farruko, Bad Bunny y Ozuna.



En 2019, Sech alcanzó la fama internacional gracias a su sencillo Otro trago, y en mayo de 2020, durante la cuarenta por la pandemia del Covid-19, lanzó su segundo disco, 1 of 1. “Él es ejemplo de lucha para nuestros jóvenes”, añadió el alcalde.



Carlos Isaias Morales William, cantante y productor de música urbana conocido como Sech, de 26 años, nació y se crió en el popular barrio de Río Abajo en la Ciudad de Panamá, una zona marcada por la alta presencia de población negra y afroantillana que trabajaba para el Canal de Panamá a principios del siglo XX.



Las llaves de Ciudad de Panamá han sido otorgadas anteriormente a otros artistas como la cantautora panameña Erika Ender, Edgardo Franco, conocido como El General, y la actriz mexicana Yalitza Aparicio, según medios locales.

