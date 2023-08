Sebas Aguilar lanzó su álbum Take Me Home 

Foto: Cortesía Cristina Boy Mollinedo

El productor y cantautor guatemalteco Sebas Aguilar presenta su primer disco Take Me Home, que ofrece una propuesta para revivir el rock en inglés, que fusiona jazz, funk y blues. Rinde tributo a sus principales influencias, como los Foo Fighters, Led Zeppelin, Queens of the Stone, Muse, entre otros.

De acuerdo al artista, este álbum recopila diferentes historias para expresar sentimientos universales, así como brindar a los escuchas un momento de calma, escape de la rutina y los problemas por medio de las melodías.

“Deseo difundir música alegre, energética y bien pensada a nivel de la letra y composición”, dijo.

Para conocer más su producción, visite sus redes sociales IG: sebasaguilarm, YouTube sebasaguilar9901 y Spotify Sebas Aguilar.