Se van de gira y promocionan sus nuevas canciones

El origen de Superman ha sido contado repetidas veces a lo largo de sus 80 años de existencia. Y en cada oportunidad, el mito va cambiando y creciendo poco a poco.



El primer boceto del personaje se origina en un relato llamado The Reign of the Supermen (El reinado de los superhombres), publicado por el guionista Jerry Siegel y el artista Joe Shuster cuando ambos eran adolescentes. Aquí se postuló la idea de un ser superinteligente y poderoso, aunque usaba sus habilidades para el mal.

El origen de Superman ha cambiado cada vez que se cuenta en los cómics.



El concepto fue retrabajado por el dúo y en 1934 ya tenían el diseño del personaje y una historia más heroica. En la primera historia publicada en Action Comics #1 en 1938, apenas se hace una breve mención de que Superman es un ser de otro planeta que vino a la Tierra siendo un infante y que luego de que su nave se estrelló, fue hallado por un automovilista que lo llevó a un orfanatorio, donde sorprendió a todos con su fuerza.

Con el tiempo el muchacho decide usar sus habilidades para el bien de la humanidad. No fue hasta seis meses después que Siegel y Shuster tienen la oportunidad de ahondar en los inicios del héroe, nombrando por primera vez a su planeta de origen (Kriptón) y a sus padres biológicos (Jor-L y Lara).



Cuando el personaje obtuvo su primera serie propia, para el primer número el editor pidió a los creadores que expandieran la historia del origen del héroe. En esta versión, Superman es descubierto por los Kents, quienes lo adoptan y le enseñan a usar sus poderes y a esconderlos para no llamar la atención.

Cuando los Kent fallecen, Clark se convierte en Superman y consigue un trabajo en el Daily Star como reportero. En este mismo número se menciona que Superman es un ser perfectamente desarrollado y que sus poderes se deben a que la Tierra tiene menos fuerza de gravedad que Kriptón.

En cómics subsecuentes se enriquece el mito introduciendo a Superboy, los avances científicos de Kriptón, la fisiología de sus habitantes y se definen los nombres de los padres de Superman como Jor-El y Lara-El. Tal vez la versión más completa de su origen hasta la fecha fue publicada en Superman #146 (1961), agregando referencias a Krypto, el superperro y Superchica, la prima del héroe.



Eventualmente, DC Comics decidió que el asunto se había vuelto demasiado confuso así que contrataron al escritor John Byrne, quien reconstruyó y simplificó la historia, la cual fue presentada en The Man of Steel #1 (1986).

Pero nada es permanente en los cómics, por lo que eventos narrativos como Birthright (2002) y The New 52 (2011) han seguido modificando y actualizando el origen de nuestro kriptoniano favorito.