Se inicia descanso con responsabilidad

Con Plan de Seguridad, Playas Limpias y Sinaprese,

autoridades buscan garantizar la movilidad y salud de los guatemaltecos.

Por Rodrigo Pérez, Luis Carrillo y Yuri López

Con el objetivo de garantizar un descanso seguro y con responsabilidad durante la Semana Santa, el presidente Alejandro Giammattei inauguró el viernes en la playa pública del puerto San José, en Escuintla, el Sistema Nacional de Prevención en Semana Santa (Sinaprese) y la campaña para mantener limpias las playas del país, mientras que la Policía Nacional Civil (PNC) y Ejército apoyan con un plan de seguridad y asistencia en todo el país.

“Este año, en el Gobierno decidimos no imponer restricciones a la libre locomoción, como en el 2020. Este año, gracias a que Dios nos ha ayudado, ya que la tercera ola del coronavirus no se ha hecho del todo presente, no vamos a tener más restricciones que la de los aforos establecidos. Vamos a dejar en la gente la responsabilidad de cuidarnos”, enfatizó el Jefe de Estado.

En el inicio del Sinaprese, las autoridades del Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales hicieron una limpieza acuática.

Fotos: Danilo Ramírez

A la actividad asistieron el titular de la Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres (Conred), Óscar Cossío; el alcalde del municipio, Marco Najarro; el gobernador de Escuintla, Luis Chen, y el ministro de la Defensa, Juan Carlos Alemán.

El Presidente y el secretario de la Conred pidieron a la población cumplir con las medidas sanitarias para prevenir el contagio del Covid-19. Estas incluyen el uso de la mascarilla, guardar la distancia física, lavarse las manos con jabón o gel antibacterial y evitar lugares de concurrencia masiva.

“Este año no impusimos restricciones a la libre locomoción. Gracias a Dios, la tercera ola del virus no se ha hecho del todo presente, lo que permite no tomar fuertes medidas.”Alejandro

Giammattei Presidente de la República

En el mismo lugar, el mandatario junto al ministro de Ambiente, Mario Rojas, inauguró las campañas de limpieza en las playas del país, que forman parte de la campaña Hacé tu parte.

“Los invito a que reflexionemos y mantengamos con responsabilidad las medidas sanitarias y que seamos responsables con el medioambiente”, expresó el mandatario.

37

mil agentes de la

PNC brindarán seguridad en la Semana Mayor en todo el país.

Plan de seguridad

Este descanso largo estará reforzado por un plan de seguridad de la Policía Nacional Civil (PNC), que desplegará 37 mil efectivos en las principales áreas del país, como parte del plan de seguridad Semana Santa 2021, que busca prevenir y contener los hechos delictivos.

La distribución de los elementos abarcará carreteras, playas, balnearios, centros turísticos y terminales de buses, mediante varios puestos de control que tendrán vigencia del 28 marzo al 4 de abril.

Brigadas conformadas por el Ejército de Guatemala y civiles recogieron los desechos que estaban en la orilla de la playa.

Fotos: Danilo Ramírez

Por su parte, elementos del Ejército instalaron puestos de control y asistencia en la CA-1 Oriente, ruta que conduce hacia la frontera con El Salvador, para apoyar a Sinaprese, en donde se ofrecen servicios básicos de asistencia para los viajeros, locales y foráneos, que visiten diversos puntos turísticos del país.

El primero de estos puestos se encuentra en el kilómetro 40 de la CA-1 Oriente, en jurisdicción de Pueblo Nuevo Viñas, Santa Rosa; otro se ubica en el kilómetro 65.5, en El Boquerón, Cuilapa, Santa Rosa; un tercero, en el Cruce Los Mangos, en la ruta que conduce a Jalpatagua, y otro en La Arenera, Asunción Mita. También se habilitó otro en El Garrobo, en Pasaco, Jutiapa. En esta campaña participarán más de 500 soldados.