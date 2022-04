Se inicia campaña contra el acoso callejero

Con la misión de orientar y generar el diálogo que ayude a la sociedad a identificar el acoso callejero, se desarrolló la campaña de formación Stand UP, que tiene como objetivo capacitar a personas con la metodología de las 5D.

Stand UP es un programa de formación y busca que la mayor cantidad de ciudadanos se unan al movimiento y compartan con sus amigos y familiares, para que sean parte de la solución e intervengan en cualquier momento apoyando a reducir el acoso en las calles.

El plan está liderado por la ONG Right To Be y la marca L’Oreal París, en conjunto con la Fundación Ayuda en Acción para Centroamérica. Las 5D son: Distraer, Delegar, Documentar, Dirigirse al acosador y Desahogar.

Un estudio realizado por IPSO junto a L’Oreal París, en 2019, reveló que el 80 por ciento de las mujeres ha experimentado acoso sexual en espacios públicos y 25 por ciento comentó haber recibido ayuda por parte de un extraño.

En la campaña participó Haydée Méndez Illueca, vicepresidenta de la Fundación para la Equidad de Género (Fundagénero) de Panamá; Gabriela Camacho, fundadora de It’s Ok, y Marisol Guizado, CEO de la Plataforma Panamá en Positivo, entre otras.

Méndez Illueca indicó que el acoso callejero es un fenómeno social recurrente, que se debe comprender como violencia.