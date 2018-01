Se incrementan  7.9 % las exportaciones a EE. UU.

Las ventas a Estados Unidos, principal socio comercial de Guatemala, aumentaron 7.9 por ciento a noviembre, al representar US $3 mil 416 millones 293 (Q25 mil 41 millones), de los US $10 mil 92 millones (Q73 mil 974 millones) que significó el total de las exportaciones, según cifras del Banco de Guatemala (Banguat).

Los artículos de vestuario, con US $1 mil 136 millones (8 mil 326 millones), se ubicaron a la cabeza de los productos enviados hacia ese mercado y al mundo, le siguió el banano, con US $648 millones 460 mil (Q4 mil 753 millones) y el café, con US $273 millones 355 mil (Q2 mil 3 millones).

El efecto Trump

“A inicios del año, se habló del efecto Trump con incertidumbre, hoy estamos viendo que el crecimiento económico de Estados Unidos pasó de 1.6 a 2.2 por ciento, lo que ha contribuido a que sus importaciones mundiales aumentaran 6 por ciento en 2017. De tal forma que se mantiene como el principal socio comercial de nuestro país”, precisó Antonio Malouf, presidente de la Asociación Guatemalteca de Exportadores.

Paulo de León, del Central American Business Intelligence, opinó que el Gobierno debe reducir los trámites, garantizar la certeza jurídica y bajar los impuestos, para aprovechar el empuje de EE. UU.

Recuperación

El resto de los principales países compradores, entre ellos Centroamérica, la Eurozona y México, con excepción de Canadá y Japón, muestran una subida en el ingreso de divisas de 2, 12.2 y 12.3 por ciento, respectivamente.

“México está convirtiéndose en un socio comercial clave, así como Perú, con un incremento de 144.36 por ciento, seguido de Arabia Saudita”, expresó Malouf.

Los exportadores estiman que el comercio exterior aportó US $11 mil 208.3 millones (Q82 mil 156 millones) en 2017, equivalentes a un aumento del 7.1 por ciento en comparación con 2016.

El Banguat prevé que las ventas generarán US $11.9 millardos (Q87.5 millardos) en 2018, equivalentes a un alza del 6.5 por ciento.