Se formarán en políticas públicas en EE. UU.

Otorgarán becas a jóvenes universitarios de Guatemala, El Salvador, Honduras y México.

La Embajada de Estados Unidos en Guatemala publicó, por medio de sus redes sociales, una convocatoria dirigida a jóvenes de entre 18 y 25 años que estén interesados en aprender sobre políticas públicas mediante una beca completa del programa Study of the U.S. Institutes (SUSI, por su siglas en Inglés).

Los participantes serán instruidos sobre el sistema federal de los Estados Unidos durante cinco semanas en Amherst, Massachusetts, indica la Embajada.

La invitación está dirigida a jóvenes líderes de Quetzaltenango, Totonicapán, Huehuetenango, Quiché, San Marcos y Sololá, quienes tienen hasta el 20 de enero para postularse.

20 de enero fecha límite para que se postulen los interesados.

Los requisitos para participar son: tener la edad referida y ser oriundos de los departamentos mencionados. Además, tener un semestre de estudios universitarios y de tiempo completo con un promedio de 85 puntos.

El documento del promedio debe ser certificado por la universidad pública o privada a la que asiste, así como otros requisitos importantes establecidos en el link https://gt.usembassy.gov/es/education-culture-es/susi-es/susi-lideres-estudiantiles-politicas-publicas/.

De acuerdo con la convocatoria, esta es una beca competitiva. Quienes sean seleccionados recibirán un correo electrónico con más información.

Esta oportunidad, para quienes apliquen, cubre los gastos de visa, viaje, alojamiento, costos de la matrícula universitaria y seguro médico, se informó.