Se aproxima una velada norteña￼

La sexta edición de los Premios Estela se llevó a cabo la noche del pasado domingo, en la Gran Sala Efraín Recinos del Centro Cultural Miguel Ángel Asturias, donde las cantantes Stephanie Zelaya y Fabiola Roudha se llevaron cuatro galardones cada una, entre los que destacan mejor canción y mejor voz femenina.

Durante la primera parte de la gala se entregaron reconocimientos a Fabiola Roudha, como autora del año, y al recordado cantautor Ricardo Andrade, como compositor del año, cuyo premio recibieron la mamá y hermana. El Ministerio de Cultura y Deportes fue reconocido como la entidad que más apoya; TGW, como radio que más apoya, y Dennis Arana, como artista del año, entre otros.

Algunos de los laureados de la velada fueron Marimba maderas de Quetzaltenango, con Las sonrisas de Fátima Monserrat, como canción de marimba; Osmel Estrada, con Ahora te me vas, como mejor canción regional; Dina Ramírez, con Febrero, como mejor canción jazz; Adriana Rosso, con Let me go, como mejor canción indie.

Las actuaciones en vivo de Bohemia Suburbana, Roudha y Sabrina la Princess, entre otros, cautivaron al público con sus potentes voces e instrumentos musicales. Uno de los más ovacionados y esperados de la noche fue Arana, quien interpretó tres temas en su primera vez que se presenta en esta premiación.