Se abaratan 26 productos para la construcción

Los consumidores nacionales prefieren cada vez más el producto diferenciado.

El aumento de la oferta nacional de café en grano sin tostar y grano tostado, así como del aromático molido, ha impulsado a la industria guatemalteca a inclinarse hacia la elaboración de productos tipo premium o gurmé, refiere un reciente estudio de la Unidad de Inteligencia de Mercados, del Ministerio de Economía (Mineco).

La investigación afirma que la búsqueda por ofrecer productos de más calidad también ha sido influenciada por la apertura y llegada de comercios que promueven el consumo de café diferenciado, como &Café y Barista, en el plano local, o la internacional Starbucks. Pero también de coffee shops especializados, como 12 onzas, Teco Coffee House, El Injerto Café o Café Rojo Cerezo, entre otros.

De seguir ese crecimiento, el consumo de café aumentará 15.9 % hacia 2022, en comparación con 2017, de acuerdo con la firma de investigación de mercado privada Euromonitor International, con sede en Londres.

El estudio del Mineco refiere que, según la firma citada, para este año la industria del café en el mercado nacional significará Q2 mil 300 millones (cercano a US $300 millones). Lo anterior representa una participación del café instantáneo del 23 % del total de las ventas y del 67 % de café molido.

Para 2022 se estima que llegue a un valor de Q2 mil 445 millones (US $321 millones). En términos de volumen, el mercado para 2019 equivaldrá a 17 mil 421 toneladas métricas (TM), y para 2022 será de 19 mil 46 TM.

Los drivers de café soluble

El análisis refiere que como consecuencia de la oferta de nuevos productos de café y la educación que se está generando en el mercado, el consumidor guatemalteco busca los de mayor valor agregado (premium).

Llama la atención en el documento sobre que el café en esta presentación es la bebida de mayor consumo en el país, por lo que el desembolso es importante para el día a día, y prácticamente el consumo se distribuye en dos grandes rubros.

Mientras en el segmento de los productos más tradicionales en tiendas de barrio dominan marcas de bajo precio, como La Jarrillita, Café Quetzal, Café Incasa, Musún y Del Día, jugadores como Nescafé o Colcafé se ubican en la categoría de premium, y ofrecen, además de café en polvo, capuchino, mocachino y otras que ya incluyen azúcar.

Aunque la base de la pirámide es la que consume mayoritariamente los productos instantáneos y la mezcla de precio y rendimiento es un driver importante para su consumo, el cambio de tendencia hacia productos de mejor calidad exige que las marcas que están compitiendo en este segmento mejoren u ofrezcan nuevos productos a los consumidores.

Los comercios que promueven bebidas tipo gurmé han incidido en el comportamiento del consumo del aromático. Foto: Herberth García, Diario de Centro América.

El estudio de la cartera económica refiere que en los supermercados y tiendas especializadas de electrodomésticos, empresas como Nescafé están ingresando y apostando fuertemente a un consumo diferente del café (en cápsulas), así como al uso de máquinas especializadas para expender el producto. Sin embargo, dado el costo de los equipos (entre US $100 y US $150), más US $1 por bebida (2 cápsulas), su consumo es más limitado.

Este tipo de productos busca un nicho específico que compite con los cafés tostados diferenciados que se consumen en casa, pero con oferta de valor agregado, como capuchino y mocachino, entre otros. En resumen, para el segmento popular es importante el precio y rendimiento, en tanto que para el sector premium importan los productos diferenciados y un precio que compita con un café tostado de mejor calidad.

*Con información de Byron Dardón/Mineco.