Scaloni continuará hasta el Mundial 2026￼

En el marco del mes de la Independencia de Guatemala, Diario de Centro América resalta el esfuerzo y dedicación de nuestros atletas y justamente un año después de luchar por traer una medalla olímpica más a la tierra que lo vio nacer, Kevin Cordón regresó recientemente a territorio oriental, precisamente a Tokio, Japón; esta vez, en busca de disputar el Mundial de Bádminton.

“Lo del Mundial fue algo muy bonito, pues desde que salí del país realicé el mismo itinerario; una vez en Tokio, para llegar al hotel, tuvimos que cruzar la Villa Olímpica, y ello me trajo bonitos recuerdos de ese evento. Lastimosamente, este torneo no se realizó en la misma sede que las Olimpiadas, me hubiera encantado estar allí”, declaró Cordón, en entrevista para este matutino.

Al preguntarle qué sintió al regresar al país del Sol Naciente, el badmintonista dijo: “Estaba contento porque se me dio la oportunidad de estar en un Mundial, pues la última vez que lo jugué fue en 2011. Después vino mi lesión, por lo que tuve que esperar 10 años para volver a tener una posición en el ranquin que me permitiera participar”.

Kevin Cordón se encuentra en la posición 36 del Ranquin de Bádminton. Foto: Luis Vargas

Además, el seleccionado detalló que es reconocido en el ámbito internacional como Guatemala, debido al país que representa y no bajo su nombre: “Es bonito que lo recuerden a uno por algo especial, porque todos me llaman Guatemala luego de mi participación en los Juegos Olímpicos”.

“En el bádminton es así, el resto del mundo contra los asiáticos, es inevitable; entonces, cuando se juega contra ellos, uno trata de hacer lo que puede para ganarles, porque al final ellos son los que dominan nuestro deporte”, destacó el Zurdo de Oro, al preguntarle sobre algún rival en especial en el mundo.

Embajador G-Shock

El zacapaneco también fue nombrado embajador deportivo, debido a su buena representación al país, por parte de la marca Casio, empresa que se sumó por medio de su línea de relojes para deportistas G-Shock, de los cuales el atleta posee uno para sus entrenamientos y competencias.