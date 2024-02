Santis se luce con gol

Foto: Cortesía Fedefut

La Selección Nacional Sub-20 de futbol hará su presentación en el campeonato clasificatorio para el premundial de la Concacaf, este viernes en el Estadio Doroteo Guamuch Flores, cuando choque contra su similar de Barbados, a partir de las 19:00 horas.

La bicolor, dirigida por el mexicano Marvin Cabrera, apunta a estar en la siguiente etapa cuando se peleen los boletos para la siguiente Copa del Mundo de esta categoría. Para lograr el objetivo, el elenco patrio deberá superar a escuadras caribeñas que quedaron en su llave; además de Barbados, también están San Martín, Aruba y Curazao.

En la nómina final de 21 futbolistas que presentó el técnico figuran 9 que militan en equipos fuera de nuestro país: Daniel Méndez, Pachuca; Andy Pérez, Atlanta City; Decarlo Guerra, LAFC MLS Next; Ólger Escobar, New England Revolution 2; Santiago Garzaro, CF Rayo Majadahonda; Mathew Evans, LAFC; Fausto Delgado, Hoosac School; Arián Recinos, New York Redbulls, y Nathan Mendelyan, Lions United FC UPSL.

Asimismo, se destaca la presencia de Marvin Alexander Ávila, conocido como Titiman Jr, por el sobrenombre de su papá, quien todavía juega en la Primera División. El jugador, de 15 años, se ha desenvuelto muy bien e incluso ha tenido minutos con el equipo mayor de Antigua GFC para el cual ya marcó su primer gol, aunque fue Santa Lucía el club que lo hizo debutar en la máxima categoría.