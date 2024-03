Santiago Cruz estrena nuevo sencillo y anuncia gira

La adaptación de la obra clásica de Sófocles Edipo Rey, la acción en el mundo moderno, Nueva York, de Thriambos Producciones, estará en funciones el 5, 6, 12, 13, de abril, a las 20:00 horas, en Teatro Thriambos (centro comercial Unicentro, zona 10, locales 311 al 313, segundo nivel). El costo es de 100 quetzales en preventa, que puede adquirir en el número 3091-0982 y 125 quetzales el día de la presentación.

El elenco lo conforman: el director, Alfredo Porras Smith; productor y protagonista, Luis Román; Bitty Herrera, Nelly Castillo, Milton González, Ana Beatriz Ruano, Isaí Larios y María José Alburez, junto a un equipo de producción, vestuario y maquillaje.

La puesta en escena narra la historia de Edipo, un genio financiero, graduado de la Econonomics and Financial School de la universidad de Chicago, que desafía y enfrenta situaciones laborales y personales. “Esta caracterización llegó para celebrar mis 30 años de carrera artística como actor, productor, director, dramaturgo y maestro. Ha sido un gran reto, pero me siento orgulloso de este nuevo personaje en mi vida”, expresó Román.